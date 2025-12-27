onedio
Bu Davranışları Yapıyorsan Tükenmiş Olabilirsin!

Tuğba Karakoç
27.12.2025 - 12:16

Bazen “yoruldum” demek yetmez… Çünkü tükenmişlik sadece fiziksel değil; zihinsel ve duygusal olarak da kendini hissettirir. Eskiden seni yormayan şeyler artık dağ gibi geliyorsa, hayata karşı hevesin azaldıysa ve kendini sürekli eksik hissediyorsan, bu test tam sana göre. Cevaplar, ne kadar tükenmiş hissettiğini dürüstçe gösterecek.

Hazırsan başlayalım!

Aşağıdaki davranış ve düşüncelerden hangileri sende var?

Henüz Tükenmiş Değilsin Ama Yorgunsun

Şu an tam anlamıyla tükenmiş sayılmazsın; ancak bedenin ve zihnin sana “bir dur” demeye başlamış. Günlük stresler, sorumluluklar ve beklentiler seni yormuş olsa da hâlâ toparlanabilecek bir alanın var. Bu aşamada farkındalık çok önemli. Kendini ihmal etmeden, sınırlarını biraz daha net çizerek bu yorgunluğu kalıcı bir tükenmişliğe dönüşmeden durdurabilirsin. Dinlenmek senin için bir lüks değil, ihtiyaç.

Tükenmişliğin Eşiğindesin

Bir süredir kendini zorladığın çok belli. Yorgunluk artık sadece fiziksel değil; zihinsel ve duygusal olarak da seni sarmaya başlamış. Eskiden tolere edebildiğin şeyler şimdi daha ağır geliyor. Bu noktada kendini dinlemezsen, daha derin bir tükenmişlik kaçınılmaz olabilir. Hayatından seni tüketen şeyleri fark edip küçük de olsa değişiklikler yapmak sana iyi gelecektir.

Ciddi Bir Tükenmişlik Yaşıyorsun

Bu sonuç, uzun süredir kendini ihmal ettiğini gösteriyor. Sürekli güçlü durmaya çalışmak, beklentileri karşılamak ve durmadan devam etmek seni içten içe boşaltmış. Artık sadece yorgun değil, duygusal olarak da bitkin hissediyorsun. Bu noktada kendine şefkat göstermek çok önemli. Yardım istemek zayıflık değil; aksine kendini ciddiye almaktır. Yavaşlamak, sınır koymak ve destek almak senin için iyileştirici olabilir.

Derin Bir Tükenmişlik İçindesin

Bu sonuç, alarm niteliğinde. Büyük ihtimalle uzun süredir kendin için değil, herkes ve her şey için yaşamaya çalıştın. Şimdi ise enerjin, hevesin ve motivasyonun ciddi şekilde tükenmiş durumda. Bu bir “sen yetersizsin” durumu değil; aksine çok fazla yük taşıdığının göstergesi. Profesyonel destek almak, hayatını yeniden yapılandırmak ve kendini merkeze koymak bu aşamada çok kıymetli olabilir. Yalnız değilsin ve toparlanmak mümkün.

