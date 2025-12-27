Bu Davranışları Yapıyorsan Tükenmiş Olabilirsin!

Şu an tam anlamıyla tükenmiş sayılmazsın; ancak bedenin ve zihnin sana “bir dur” demeye başlamış. Günlük stresler, sorumluluklar ve beklentiler seni yormuş olsa da hâlâ toparlanabilecek bir alanın var. Bu aşamada farkındalık çok önemli. Kendini ihmal etmeden, sınırlarını biraz daha net çizerek bu yorgunluğu kalıcı bir tükenmişliğe dönüşmeden durdurabilirsin. Dinlenmek senin için bir lüks değil, ihtiyaç.