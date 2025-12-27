Sen Aslında Hangi Sporun Ruhunu Taşıyorsun?
Herkes bir sporu izlemek zorunda değil ama herkesin ruhu bir spor dalına benzer. Kimi kontrollü ve stratejik, kimi risk almaya bayılan, kimi ise estetik ve disiplinin vücut bulmuş hali… Günlük alışkanlıkların, ilişkilerdeki tavrın ve hayata yaklaşımın aslında hangi sporun ruhunu taşıdığını söylüyor olabilir. Bakalım senin içindeki sporcu kim?
Hazırsan öğrenelim!
1. Yoğun bir günün sonunda en çok neye ihtiyaç duyarsın?
2. Bir ilişkide seni en çok zorlayan şey ne olur?
3. Hayatta risk almaya bakışın nasıl?
4. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
5. Bir tartışmada hangisi sana daha yakın?
6. Aşkta seni bağlayan şey nedir?
7. Bir hedef koyduğunda…
8. Stres altındayken nasıl biri olursun?
9. Kendinle ilgili en güçlü yönün hangisi?
10. Seni en iyi anlatan cümle hangisi?
Hokey Ruhunu Taşıyorsun!
Golf Ruhunu Taşıyorsun!
Yamaç Paraşütü Ruhunu Taşıyorsun!
Bale Ruhunu Taşıyorsun!
