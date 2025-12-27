Sen Aslında Hangi Sporun Ruhunu Taşıyorsun?

Sen sert koşullarda bile ayakta kalabilen, hızlı düşünen ve geri adım atmayan birisin. Hayat senin için mücadele demek; hem fiziksel hem duygusal olarak. Zorlandığında kaçmak yerine daha da sertleşiyorsun. İlişkilerde dayanıklılık senin anahtar kelimen. Seviyorsan sahip çıkıyorsun ama karşılığında da aynı gücü bekliyorsun. Duygularını çok göstermesen de iç dünyan oldukça yoğun. Bu ruh seni güçlü kılıyor ama bazen yumuşamayı da öğrenmen gerekiyor. Her mücadele kazanılmak zorunda değil.