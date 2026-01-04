Hazırladığın Düğüne Göre Evlilik Sana Ne Kadar Yakın?
Düğün dediğin şey sadece bir gün mü, yoksa hayatının dönüm noktası mı? Seçtiğin mekândan gelinliğe, davetli sayısından müziğe kadar her detay aslında evlilik fikrine ne kadar hazır olduğunla ilgili ipuçları veriyor. Bu testte hayalindeki düğünü adım adım hazırlayacak, sonunda ise evliliğin sana ne kadar yakın olduğunu öğreneceksin. İçinden geldiği gibi seç!
Haydi öğrenelim!
1. Düğün mekanın hangisi olurdu?
2. Davetli sayısı senin için ne kadar?
3. Gelinlik seçimin nasıl olurdu?
4. Damatlık seçimin nasıl olurdu?
5. Düğün konsepti senin için…
6. Düğün günü en çok ne seni heyecanlandırır?
7. Balayı planın nasıl olurdu?
8. Ailelerin sürece dahil olması hakkında ne düşünüyorsun?
9. Düğün bütçesi senin için…
10. Bu düğün aslında senin için neyi temsil ediyor?
Evlilik Sana Çok Yakın
Evliliğe Yakınsın Ama Temkinlisin
Evlilik Sana Şimdilik Uzak
Evlilik Fikrinden Oldukça Uzaksın
