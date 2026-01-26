Hazırladığın Salata Tabağına Göre Kaç Kilo Fazlan Var?

Salata masumdur… Ama içine ne koyduğun, o salatanın gerçekten “hafif” olup olmadığını belirler. Bir tabak yeşillik mi hazırlıyorsun, yoksa farkında olmadan küçük bir ziyafet mi? Bu test diyet listesi değil, tartı hiç değil. Sadece salata tabağındaki tercihlerinden yola çıkarak vücut–zihin–alışkanlık ilişkini eğlenceli bir şekilde yorumluyor.

Hazırsan salata tabağını hazırla ve sonucu gör!