Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Kararlı Biri misin?

Tatlı seçimlerin çok net bir mesaj veriyor: Sen kararlarını kolay kolay değiştirmeyen, ne istediğini bilen ve iç sesini ciddiye alan birisin. Hayatta sana lazım olan bilgi, hissiyat veya güven duygusu neyse onu topladığın anda harekete geçersin. Üzerine uzun düşünür, sonra karar verirsin; ve bir kere verdikten sonra da o kararın arkasında durursun. Bu yönün çevrene hem güçlü hem de güvenilir biri olduğun izlenimini verir. İlişkilerinde de aynı netlik var. İnsanları çabuk yargılamazsın ama birine güvenmeye karar verdiğinde gerçekten emek verirsin. Dostluklarında sadık, iş hayatında istikrarlı, özel hayatında ise derin düşünen bir yapın var. Kararların duygularından etkilenir ama duyguların seni sağa sola çekmez tam aksine, onları kontrol ederek kendi yolunu çizmen bile mümkün olur.