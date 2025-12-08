Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Kararlı Biri misin?
Tatlı tercihleri sadece damak zevkini değil, aynı zamanda kendinle ilgili önemli ipuçlarını da ortaya çıkarır! Hayatta seçim yapış şeklin, risk alma tarzın, karar verirken neye güven duyduğun ve stres anlarında nasıl davrandığın bile tatlılarla kurduğun ilişkiye yansır. Tatlı tercihlerine göre kararlı biri olup olmadığını öğren!
Hazırsan başla!
1. Hangisini seçersin?
2. Daha çok hangisi tercihin?
3. Şekerleme tarzı?
4. Kahve yanında…
5. Yazın canın hangisini ister?
6. Çikolatalı mı meyveli mi?
7. Şerbetli tatlı seç!
8. Hangisi gözüne daha iyi gözüktü?
9. Hafif bir şey dendiğinde?
10. Bunlardan birini seçmeni istesek?
Aşırı Kararlıyım!
Değişkenim Ama Bu Benim Gücüm!
