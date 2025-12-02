Kahvaltı Rutinine Göre Sen Nasıl Birisin?
Kahvaltı sadece güne başlamak değildir; karakterinin, hayata bakışının, hatta ruh hâlinin bile bir özetidir. Kiminin güne enerjik başlamasını sağlayan şey sahanda bir yumurtadır; kimininki ise sakin bir çay eşliğinde yavaş yavaş yenen bir peynir-zeytin tabağı… Bu testte, kahvaltıda yaptığın seçimlerle kişiliğinin derinliklerine iniyor, hem sosyal yönünü hem de iç dünyanı çözümlüyoruz.
Hazırsan başla!
1. Kahvaltı ekmeksiz düşünülemez! Seç birini:
2. Yumurtayı nasıl seversin?
3. Peynir seçsen hangisini alırsın?
4. Kahvaltıda bunlardan hangisini tercih edersin?
5. Hangi reçel senin favorin?
6. Peki sadece birini seçebilecek olsan hangisini seçersin?
7. Sabah içeceğin hangisi olsun?
8. Peki sen yumurtanın beyazını mı seversin sarısını mı?
9. Kahvaltıda olmazsa olmaz dediğin bir şey seç şimdi de!
10. Kahvaltıda hangi ekstra seni mutlu eder?
Klasik ve Güçlü Karakter
Enerjik ve Sosyal Ruh
Minimalist ve Keskin Zihin
Hayalperest ve Sıcakkanlı Karakter
