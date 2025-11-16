onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Yemek Testleri
, Kişilik Testleri
Seçtiğin Tatlılara Göre Sen “ Evet” İnsanı mısın Yoksa “Hayır” İnsanı mı?

Seçtiğin Tatlılara Göre Sen “ Evet” İnsanı mısın Yoksa “Hayır” İnsanı mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.11.2025 - 13:01

Hepimiz bazen fazla uyumlu davranır, bazen de kendi sınırlarımızı korumayı seçeriz. “Evet” demek bazen sevgi, bazen de yorucu bir fedakarlık olabilir. “Hayır” demek ise özgürleştirici ama zorlayıcıdır. Bu testte sana bir tatlı seçtireceğiz ve sen hiç farkında olmadan kişisel sınırlarının ne kadar güçlü olduğuna dair ipuçları vereceksin. 

Şimdi bakalım… sen herkesi mutlu etmeyi mi tercih ediyorsun yoksa kendini korumayı mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1#

2#

3#

4#

5#

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6#

7#

8#

9#

10#

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SEN BİR “EVET” İNSANISIN

Sen sıcak, anlayışlı ve uyumlu birisin. İnsanların ihtiyaçlarını hızlıca fark ediyorsun ve çoğu zaman onları kırmamak için “evet” demeyi tercih ediyorsun. Bu seni çevrende çok sevilen ve güvenilen biri yapıyor. Ancak bazen kendini fazla yorduğun, kendi isteklerini geri planda bıraktığın da oluyor. “Hayır” dediğinde kötü biri olmayacağını hatırlamak sana iyi gelir. Senin nezaketin çok değerli yeter ki kendine de şefkat göster.

SEN BİR “HAYIR” İNSANISIN

Sen sınırlarını bilen, kendisine hak ettiği saygıyı tanıyan ve ilişkilerinde kontrollü ilerleyen birisin. “Hayır” demek senin için suçluluk değil, kendini koruma biçimi. Bu seni çok güçlü bir karakter yapıyor. Dışarıdan net, kararlı ve özgüvenli görünüyorsun. Bazen insanlar seni mesafeli sanabilir, ama aslında sen sadece enerjini doğru yerlere harcamayı biliyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın