Evlenince Kaç Kilo Alacaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
04.11.2025 - 15:01
04.11.2025 - 15:01

Evlenince hayat bambaşka bir tempoya giriyor… Bir yanda aşk hayatın, bir yanda evlilik planların, diğer yanda da en sevdiğin yemekler! Ama tüm bunlar birleştiğinde sana küçük bir sır verebiliriz: Evlenince kaç kilo alacağını tahmin edebiliyoruz! Bu eğlenceli testte yapacağın seçimlerle gelecekteki evlilik sonrası kilona dair ipucu bulacaksın. 

Hadi başlayalım!

1. Aşk hayatını tek kelimeyle tarif et desek?

2. Evlilik senin için ne demek?

3. Yemek konusunda kendini nasıl tanımlarsın?

4. Eşinle en çok yapmayı hayal ettiğin aktivite?

5. Düğününü nasıl hayal ediyorsun?

6. Tatlıyla aran nasıl?

7. En sevdiğin öğün?

8. Özel günlerde dışarda ne yemeği tercih edersin?

9. Evlilikte en çok korktuğun şey?

10. Evlenince mutfakta söz kimde olur?

Sadece Balayı Kiloları Alacaksın

Senin yemekle olan ilişkin dengeli. Evlilik sonrası heyecan, romantik akşam yemekleri ve tatlı kaçamakları sana 2-3 kilo ekleyebilir ama bu kalıcı olmaz. Daha çok “balayı kiloları” denilen hafif artışlar yaşarsın. Senin için önemli olan eşinle keyif alarak yemek yemek, sofrada sohbet etmek. Düzenli spor veya hareketli yaşam tarzın sayesinde bu kilolar kısa sürede geri gider. Uzun vadede evlilik hayatın seni fazla etkilemez çünkü “denge” senin yaşam felsefen. Bazen mutfakta birlikte yemek yapmak, bazen sipariş vermek senin için yeterli. Çok uçlara kaçmadan hayatı yaşarsın. Bu yüzden evlendikten sonra da kilo konusunu kafana takmana gerek yok. Sağlıklı alışkanlıkların seni korur, kilon çok büyük oynamaz.

5-8 Kilo Alırsın!

Senin için evlilik; bol bol yemek, sofralar, misafir ağırlamak demek. Bu yüzden zamanla 5-8 kilo fazlan olabilir. Yemek yapmayı seviyorsun, özellikle ev yapımı tatlılar ve sofraların neşesi seni biraz “fazlalıklarla” ödüllendirebilir. Ama bu kilo sana yakışacak. Çünkü sen yemekleri sadece yemek için değil, sevdiklerinle paylaşmak için yapıyorsun. Paylaşımcı yapın, sofradaki samimiyet ve mutluluk seni daha da çekici kılacak. Yine de zaman zaman küçük egzersizlerle bu dengeyi sağlamakta fayda var. Sonuçta senin için önemli olan bedenin değil, evliliğin sıcaklığı.

Aşkla Kilo Alacaksın:: 10+ Fazla!

Senin için yemek hem mutluluk hem de kaçış noktası. Evlilik hayatında aşkla birleşen bu yemek tutkusu seni 10 kilonun üzerinde fazlayla karşılayabilir. Özellikle film-dizi maratonlarında yanında patlamış mısır, tatlı krizlerinde baklava ve gece atıştırmalıklarında tost senin vazgeçilmezin olabilir. Ama sen bu fazlalıkları pek kafana takmazsın. Çünkü evlilikte aradığın huzur, eşinle kurduğun samimi bağ ve keyifli sofralar her şeyden daha önemli. Senin için yemek, aşkın başka bir biçimi. Zamanla sağlıklı tercihlere yönelirsen kilonu dengeleyebilirsin. Ama en başta şunu bil: Senin için mutlu evlilik = bol bol yemek!

Evlilik Seni Bozmayacak!

Sen disiplinli ve kontrollü bir yapıya sahipsin. Evlilik hayatı da seni bozmaz; düzenli spor, sağlıklı beslenme ve dikkatli seçimlerle kilo almadan hayatına devam edersin. Belki ara sıra tatlı kaçamakların olur ama hemen telafi edersin. Bu durum biraz çevrendeki insanları şaşırtabilir. “Nasıl hiç kilo almadınız?” diye soran çok olur. Ama senin sırların belli: düzen, kontrol ve irade. Eşinle birbirinizi bu konuda destekliyorsunuz. Evlilik hayatında kilo almak senin için bir korku değil. Sen zaten hayatını kurallı yaşadığın için evlilik sonrası bile dengeni kaybetmezsin.

