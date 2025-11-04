Evlenince Kaç Kilo Alacaksın?

Senin için yemek hem mutluluk hem de kaçış noktası. Evlilik hayatında aşkla birleşen bu yemek tutkusu seni 10 kilonun üzerinde fazlayla karşılayabilir. Özellikle film-dizi maratonlarında yanında patlamış mısır, tatlı krizlerinde baklava ve gece atıştırmalıklarında tost senin vazgeçilmezin olabilir. Ama sen bu fazlalıkları pek kafana takmazsın. Çünkü evlilikte aradığın huzur, eşinle kurduğun samimi bağ ve keyifli sofralar her şeyden daha önemli. Senin için yemek, aşkın başka bir biçimi. Zamanla sağlıklı tercihlere yönelirsen kilonu dengeleyebilirsin. Ama en başta şunu bil: Senin için mutlu evlilik = bol bol yemek!