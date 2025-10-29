Yüzde Kaç Türk Olduğunu Söylüyoruz!

Senin Türk genlerin güçlü ama biraz da “dünya vatandaşı” yanın var. Misafirlikte ikramı kabul eder, konvoyda kornaya basarsın ama bazen de sadece izlemekle yetinirsin. Yani hem bizdensin hem de evrensel bir duruşun var Kültürel alışkanlıklarınla keyifli bir denge yakalamışsın. Çay içmeden duramazsın ama kahveyi de tercih edebilirsin. Sofrada yoğurdu seviyorsun ama her öğünde aramıyorsun. Bu durum seni hem kendi kültürüne bağlı hem de farklı yaşam tarzlarına uyumlu biri yapıyor. Özetle, yüzde 75 Türk çıkman hiç şaşırtıcı değil. Sen hem burada hem de orada var olmayı bilen, iki dünyayı birleştiren tatlı bir köprüsün.