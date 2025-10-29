onedio
Yüzde Kaç Türk Olduğunu Söylüyoruz!

Yüzde Kaç Türk Olduğunu Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
29.10.2025 - 09:10

Türk olmak yalnızca kimlikte yazan bir detay değil, aynı zamanda kahvaltıda sofraya sürülen çeşit, misafir gelince yapılan hazırlık ve en ufak bir fırsatta ortaya çıkan o “bizden” reflekslerle de ölçülür. Bazen masada çay demlerken, bazen yabancı bir şarkıya Türkçe söz uydururken “ben gerçekten yüzde yüz Türk’üm” dersin. Peki sen bu testte verdiğin cevaplarla yüzde kaç Türk çıkacaksın?

 Hadi görelim!

1. Misafirliğe gittiğinde ilk hareketin ne olur?

2. Yolda düğün konvoyu gördün, ne yaparsın?

3. Kahvaltıda olmazsa olmazın nedir?

4. Tatilde otelde açık büfe kahvaltı var, sen?

5. Yolda tanımadığın biri senden adres sordu, ne yaparsın?

6. Evde internet gidince ilk refleksin ne?

7. Maç izlerken takımın gol attı, ne yaparsın?

8. Sana çay ikram edildi, “bir bardak daha?” dediler, sen?

9. Yemekte yoğurt nerede durur?

10. Milli maçta İstiklal Marşı çalıyor, sen?

11. 29 Ekim’de ne yaparsın?

%100 Türk

Senin damarlarında akan şey kan değil, çaydır! Misafirliğe eli boş gitmeyişin, sofrayı toplamaya koşman, düğün konvoyuna korna çalman seni tam bir “Türk kültürü elçisi” yapıyor. Senin için Türk olmak sadece kimlik değil, bir yaşam biçimi. Kahvaltı sofralarından bayram geleneklerine kadar her ayrıntıda “bizden biri” olduğunu kanıtlıyorsun. Ayrıca topluluk içinde var olma, dayanışma, misafirperverlik ve eğlence gibi tüm reflekslerin en yüksek seviyede. İnsanlar sana bakınca “tam Türk bu” diyor, sen de buna gülüp ikinci bardak çayını içiyorsun. Kısacası, sonuç apaçık: Sen yüzde yüz Türk’sün. Çayı eksik etme, yoğurdu sofradan kaldırma ve o kocaman kalbini paylaşmaya devam et!

%75 Türk

Senin Türk genlerin güçlü ama biraz da “dünya vatandaşı” yanın var. Misafirlikte ikramı kabul eder, konvoyda kornaya basarsın ama bazen de sadece izlemekle yetinirsin. Yani hem bizdensin hem de evrensel bir duruşun var  Kültürel alışkanlıklarınla keyifli bir denge yakalamışsın. Çay içmeden duramazsın ama kahveyi de tercih edebilirsin. Sofrada yoğurdu seviyorsun ama her öğünde aramıyorsun. Bu durum seni hem kendi kültürüne bağlı hem de farklı yaşam tarzlarına uyumlu biri yapıyor. Özetle, yüzde 75 Türk çıkman hiç şaşırtıcı değil. Sen hem burada hem de orada var olmayı bilen, iki dünyayı birleştiren tatlı bir köprüsün.

%50 Türk

Sen tam ortadasın: Yarısı bizden, yarısı farklı bir kültürden. Türk reflekslerini biliyor ama her zaman uygulamıyorsun. Misafirliğe eli boş gidebilir, açık büfede ölçülü davranabilir, çay yerine kahve içebilirsin. Ama yine de bayramda çocuklara şeker vermen ya da maçta ufak da olsa sevinmen seni tamamen koparmıyor. Kültürün tadını alıyor ama çok da abartmıyorsun. Sonuç olarak sen yarı Türk, yarı “dünya insanı”sın. İkisini de güzel yaşıyor, kendine has bir karışım oluşturuyorsun. Ama tam Türk olmak için biraz daha börek, biraz daha yoğurt şart!

%25 Türk

Senin Türk tarafın epey sönük kalmış. Çayı reddetmen, sofrada yoğurt aramaman, konvoyu görmezden gelip yoluna devam etmen seni klasik Türk çizgisinden uzaklaştırıyor. Ama tamamen kopmuş da değilsin. Belki maç izlerken ufak bir sevinç gösteriyorsun, belki bir türküyü duyunca içten içe etkileniyorsun. Yani içindeki Türk ruhu tamamen yok olmamış, sadece daha az baskın. Özetle, yüzde 25 Türk çıkman seni farklı kılıyor. Ama unutma, bir gün misafirlikte “bir tabak daha” dediğimizde içindeki Türk ruhu yeniden kabarabilir!

