Yüzde Kaç Türk Olduğunu Söylüyoruz!
Türk olmak yalnızca kimlikte yazan bir detay değil, aynı zamanda kahvaltıda sofraya sürülen çeşit, misafir gelince yapılan hazırlık ve en ufak bir fırsatta ortaya çıkan o “bizden” reflekslerle de ölçülür. Bazen masada çay demlerken, bazen yabancı bir şarkıya Türkçe söz uydururken “ben gerçekten yüzde yüz Türk’üm” dersin. Peki sen bu testte verdiğin cevaplarla yüzde kaç Türk çıkacaksın?
Hadi görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Misafirliğe gittiğinde ilk hareketin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yolda düğün konvoyu gördün, ne yaparsın?
3. Kahvaltıda olmazsa olmazın nedir?
4. Tatilde otelde açık büfe kahvaltı var, sen?
5. Yolda tanımadığın biri senden adres sordu, ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde internet gidince ilk refleksin ne?
7. Maç izlerken takımın gol attı, ne yaparsın?
8. Sana çay ikram edildi, “bir bardak daha?” dediler, sen?
9. Yemekte yoğurt nerede durur?
10. Milli maçta İstiklal Marşı çalıyor, sen?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 29 Ekim’de ne yaparsın?
%100 Türk
%75 Türk
%50 Türk
%25 Türk
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın