Senin Kaç Kilo Vermen Gerekiyor?
Kilo konusu hayatımızın en kişisel döngülerinden biri… Boyumuz, kilomuz, cinsiyetimiz, nasıl beslendiğimiz, hareket düzeyimiz ve hatta stres yönetimimiz bile bu denklemin bir parçası. Bazen “Acaba gerçekten kilo vermem gerekiyor mu?” ya da “Bedenim için ideal aralık ne olabilir?” diye düşünürken buluruz kendimizi. Bu testte; vücut verilerinden günlük alışkanlıklarına, yeme tercihinden yaşam tarzına kadar birçok faktörü bir araya getirerek sana uygun bir analiz hazırladık.
Hazırsan testi çöz ve sonucu öğren!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Peki sen kaç yaşındasın?
3. Boyun hangi aralıkta?
4. Şu anki kilon hangi aralıkta?
5. Günlük hareket düzeyin?
6. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?
7. Fast food tüketimin?
8. Ne kadar uyuyorsun?
9. Kahvaltı rutinini seçmeni istesek?
10. Birini seç ve diğerleri hayatından çıksın...
Mevcut Kilon Gayet Dengeli!
2–4 Kilo Vermen İdeal Olabilir
5–8 Kilo Vermen Sağlıklı Olabilir
10 Kilo ve Üzeri Vermen Faydalı Olabilir
Mevcut Kilon Gayet İyi!
2–5 Kilo Vermen Uygun Olabilir
6–10 Kilo Vermen Sağlıklı Olabilir
10 Kilo ve Üzeri Kilo Vermen Gerekebilir
