Sen Hangi Gücün Efendisisin?
Herkesin içinde gizli bir güç, yönetmekten keyif aldığı bir alan ve üzerinde hakimiyet kurduğu özel bir enerji vardır. Kimimiz kaosun efendisiyizdir, kimimiz sakinliğin, kimimiz ışığın, kimimiz ise karanlığın… Peki senin gerçek hakimiyet alanın ne? Hangi gücün başında durur, hangi elementin ya da kavramın efendisi olurdun? Bu test, içindeki liderliği, enerjiyi ve kişilik yapılarını analiz ederek sana yepyeni bir kimlik sunmak için hazırlandı.
Haydi başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sence senin auranı hangi renk tanımlıyor?
4. Peki hangi sanat dalına daha çok ilgilisin?
5. Doğadaki hangi elementin insanısın desek?
6. Kendini en güçlü hissettiğin an hangisi?
7. Bir insanın en önemli yeteneği nedir?
8. Bir seçim yapmak zorunda kaldığında neye göre karar verirsin?
9. Hangi özellik seni daha iyi tanımlar?
10. Hayatta en çok neyi korumak istersin?
Hakikatin Hakimi
Doğanın Hakimi!
Bütünlüğün Muhafızı
