Sen Hangi Gücün Efendisisin?

İçinde durmadan çalışan dev bir sevgi kaynağı var sanki. Bilim bir gün öyle bir noktaya gelse de o içindeki sevgi enerjisini çoğaltıp tüm insanlığa yayabilsek, dünyada çatışmanın da, kötülüğün de adı unutulurdu. Empatin o kadar yüksek ki, yeryüzündeki her canlının kalp atışını kendi içinde duyuyormuşsun gibi bir bağ kurabiliyorsun. Herkesi seviyorsun ama konu hayvanlara, ormanlara, toprağın masum varlıklarına gelince kalbin bambaşka bir titriyor. Bu yüzden onların gördüğü her zarar, iç dünyanda derin bir iz bırakıyor. Bazen gerçekten bir tanrıça olsaydın, tek dokunuşla tüm bu acıları silebileceğini düşünmeden edemiyorsun.