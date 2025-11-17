Kalbinin Dili Bir Renk Olsaydı Hangisi Olurdu?

Hayat bazen grinin tonlarında geçiyormuş gibi hissettirse de, hepimizin içinde kendine has, hep orada olan bir renk vardır. Bu renk; ruhunun sesi, duygu biçimin, hayata bakış şeklin… Kimi insanın içi dingin bir mavi, kimi ateşli bir kırmızı, kimi dengeli ve güvenli bir yeşil, kimi de gizemli ve derin bir mordür.

Hadi, soruları cevapla ve içindeki asıl rengin ne olduğunu öğren!