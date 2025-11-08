onedio
Burcuna Göre Hangi Victoria’s Secret Meleğisin?

Tuğba Karakoç
08.11.2025 - 11:01

Victoria’s Secret defileleri, sadece podyum değil; bir enerji, duruş ve aurayı temsil eder. Her meleğin sahneye çıkışı, aslında farklı bir karakter hikayesi anlatır.

Peki senin burcun, hangi meleğin enerjisiyle parlıyor?

Seç burcunu ve kanatlarına kavuş!

Burcunu seç!

Candice Swanepoel

Sen ateş gibi doğan bir yıldızsın. Cesaret, sahne karizması ve kimseden çekinmeyen bir duruş… Candice’in 2013 defilesindeki o yakut taşlarla tasarlanmış kırmızı tonlu ihtişamı, senin ruhundaki “Ben geldim ve fark edilmemek gibi bir seçenek yok.” hissini yansıtıyor. Adımların hızlı, isteklerin net, enerjin çarpıcı. Girdiğin ortamlarda ışık önce seni bulur.

Adriana Lima

Sana lüks yakışıyor. Rahat, güçlü, sanatsal ve dokunsal zevkleri kuvvetli bir ruhsun. Adriana’nın 2014’teki siyah-beyaz zarif ve kusursuz görünümü, Boğa’nın kaliteli, keskin ama derinden duygusal yanını birebir yansıtır. Sen sabırlısın, ama bir harekete geçtin mi yıkılmazsın.

Miranda Kerr

Sen oyunbaz, meraklı ve ışıl ışıl bir enerjisin. Miranda’nın 2011’deki o pırıltılı, hafif ve masalsı görünümü tam sana göre. Hem tatlı hem çekici, hem zeki hem eğlenceli… Konuşmanla büyülersin, insanlar seni anlamaya çalışırken sen iki adım öndesindir.

Lily Aldridge

Sen kalbiyle yürüyen, şefkatli, derin bir ruhsun. Lily’nin 2015’teki Dream Angels Fantasy Bra görünümü gibi kusursuz ve yumuşak bir ihtişam taşıyorsun. Senin çekiciliğin gürültülü değildir; huzur, güven ve derinlik verir. Seninle aynı odada olmak bile sarılmak gibi.

Alessandra Ambrosio

Sahne senin doğal habitatın. Alessandra’nın 2012’deki dev çiçek kanatlarıyla kraliçe girişini hatırlıyorsun, değil mi? İşte o “bakın ve alkışlayın” enerjisi tam sen.Işığın bir tercih değil: sen ışıksın.

Elsa Hosk

Zarif, detaycı ve kusursuzluğu ince ince işleyen bir ruhsun. Elsa’nın 2018’deki binlerce kristalin keskin parlaklığı, senin zekice işlenmiş sadeliğini temsil ediyor. Sen gösteriş yapmazsın; kusursuzluk zaten görünür.

Behati Prinsloo

Sen denge, estetik ve doğal cazibesin. Behati’nin 2018’deki geri dönüş podyumu enerjisi tam anlamıyla “Ben zaten varım.” diyen bir rahat özgüven içerir. Sen insanları kendine zorlamadan çekersin.

Adriana Lima

Senin enerjin derin, etkileyici, çekici ve tüyleri diken diken ettiren bir etki yaratıyor. İnsanlar seni gördüğünde önce hayran olur, sonra biraz korkar… çünkü sende ruh okuyan bir bakış var.

Taylor Hill

Sen özgürlüğün ve genç ruhun temsilisin. Taylor’ın 2016 açılışındaki coşkulu, canlı, heyecanlı enerjisi tam sen. Sen gittiğin yere macera, dokunduğun kişiye umut götürürsün. Kapanış değil: her daim açılış enerjisisin.

Doutzen Kroes

Disiplin, güç, sade ihtişam… Doutzen’in 2010’daki soğuk ama manyetik podyum varlığı, senin kontrollü, net ve güçlü duruşunu temsil ediyor. Sen çabasız otoritesin. İnsanlar seni görür ve saygı duyar.

Stella Maxwell

Sen alışılmış kalıpları reddeden, özgün, yaratıcı bir ruhsun. Stella’nın 2015’teki ateşkesi boynuna takıp yürüyen yıldızlı patlama enerjisi tam sana göre. Sen dünyayı takip etmezsin, dünya seni takip eder.

Sara Sampaio

Ruhun su gibi, yumuşak, büyülü ve derin. Sara’nın 2017’deki sisli, rüya gibi sahne görünümü senin enerjini tam ifade ediyor. Sende büyü var. Sessiz ama unutulmaz.

Tuğba Karakoç
