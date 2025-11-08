Burcuna Göre Hangi Victoria’s Secret Meleğisin?

Sen oyunbaz, meraklı ve ışıl ışıl bir enerjisin. Miranda’nın 2011’deki o pırıltılı, hafif ve masalsı görünümü tam sana göre. Hem tatlı hem çekici, hem zeki hem eğlenceli… Konuşmanla büyülersin, insanlar seni anlamaya çalışırken sen iki adım öndesindir.