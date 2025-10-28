onedio
Sen Disney’in Hangi İkonik Kötüsüsün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.10.2025 - 10:55

Biraz gölgede, biraz ışıltıda  Disney kötüleri çoğu zaman basit “kötü” değiller; hırsları, kırılmaları, tutkuları ve mizahlarıyla akılda kalırlar. Bu testte 15 soruyla hangisinin ruhuna daha yakın olduğunu keşfedeceksin: soğukkanlı bir iktidar avcısı mı,  hırs peşinde bir canavar mı? 

Hazırsan başlayalım!

1. Kötü biri olduğunu varsayalım! Düşmanını nasıl alt edersin?

2. Güç senin için ne demek?

3. Hangi hayvan senin arkadaşın olabilir?

4. Şu an sahip olduğun her şeyi neye borçlusun?

5. Peki insanlar neden kaybeder?

6. Aşağıdaki fobilerden hangisi sende var?

7. Hangi olağanüstü güce sahip olmak isterdin?

8. Sence en sinir bozucu insan tipi?

9. Romantik ilişkide hangi davranışa daha yatkınsın?

10. Son soruda tarzına yakın bir ev seçmeni istiyorum!

Scar

Sen; strateji, sabır ve ince bir öfke ustasısın. Görünüşte sakin, aslında hesaplısın — fırsat kollamakta, rakiplerinin zaaflarını kullanmakta uzmansın. Taht, prestij ve miras senin için sadece hedef değil; kimliğinin bir parçası. Kırılgan görünen bir yerde bile soğukkanlılığınla ortamı yönetirsin. İlişkilerde duygularını açıkça göstermez, manipülasyonun ince çizgilerini ustaca kullanırsın. İhanet ve haksızlık senin için kişisel saldırıdır; bunlara karşı göründüğünden daha sert planlar kurarsın. İnsanları yönlendirme, rakipleri saf dışı bırakma konusunda çok yeteneklisin; bazen yalnızlık buna bedel olabilir, ama kontrol sende olduğu sürece rahatsın. Senin karanlık tarafın, hedefe ulaşırken acımamandır — ama bu seni karmaşık ve ilgi çekici kılar. Eğer Scar’san, gücün arkasındaki soğuk zekâ ve melankoli seni öne çıkarır: herkesin bilmediği bir plan kitapçığın vardır.

Ursula

Sen hem büyüleyici hem de hesaplısın; insanları (ve denizkabuğunu) manipüle etme konusunda doğuştansın. Karşındakinin isteklerini duyar, ardından onları kendi çıkarına çevirecek anlaşmalar yaparsın. Konuşma yeteneğin, ikna gücün ve teatral duruşun seni çevrendekiler için çekici ama tehlikeli kılar. Duyguların genelde sahada; istediğini almak için pazarlık yapmaktan çekinmezsin. Kibir, güç arzusu ve biraz dramatik gösteriş senin işinin tuzu biberi. Yaptığın işi eğlenceli hale getirirsin; rakiplerini de çoğu zaman oyununa davet eder, sonra onları şaşırtırsın. Ursula gibiysen, karanlık cazibeni kullanarak istekleri somutlaştırırsın — bazen acımasız, çoğunlukla akıllıca. Senin kötü tarafın, karşı tarafı sömürürken bile onlara cazip bir teklif sunma becerindir: kimse seni açıkça suçlayamaz çünkü ilk başta her şey caziptir.

Mother Gothel

Sen koruyucu mesafeyi, manipülasyonla birleştiren türdensin. Görünüşte sevecen, derinlerde ise sahiplenici ve kıskançsın. Özellikle güven, gençlik veya senin için önemli gördüğün bir şey söz konusuysa, onu kaybetmemek için incelikle kontrol mekanizmaları kurarsın. İnsanlarla ilişkilerinde “senin için en iyisi” söylemi sık kullanılır; fakat çoğu zaman bu sözün altında kendi çıkarların yatar. Kendi korkularını örtmek için başkalarını baypas etmeye meyillisin: seni eleştirenleri uzaklaştırır, ihtiyaç duyduğun kişileri yakın tutarsın. Bu, seni hem zarar vereni hem de korunmacı yapan bir karakter örüntüsü. Gothel’sen, sevgiyle kıskançlık arasında ince bir çizgide yürüyor, bunun için gerektiğinde karanlık taktiklere başvuruyorsun. Senin en büyük zayıflığın, kaybetme korkun; en büyük gücünse bunu gizlemedeki ustalığın.

Maleficent

Senin için güç sadece araç değil, kimliğin ta kendisi. Duruşun etkileyici, sınır koyuşun net; bu yüzden otorite ve saygı peşindesin. Haksızlık veya ihanet gördüğünde bunu kişisel alır ve karşılığını, çoğu zaman görkemli şekilde, verirsin. Senin karanlık tarafın estetikle birleşir: yaptığın şeylerin izleri uzun süre kalır. Bağlar konusunda seçicisin; samimiyeti korur, sadakatsizliği affetmezsin. Doğrudanlık ve kesinlik senin yöntemlerin; manipülasyon yerine gücün açıkça gösterilir. Bu tavrın seni yalnızlaştırabilir ama aynı zamanda etrafındakilerde derin saygı ve ürperti uyandırır. Maleficent isen, intikamın ve koruma içgüdün birleşir: hem cezalandıran hem de bekleyen bir figürsün. Sınırlarına girilmesine izin vermezsin ve gerektiğinde, kendi adaletini kendin uygulamaktan çekinmezsin.

Tamatoa

Sen gösterişi, parlaklığı ve mizahı seven bir karaktersin. Her şeyin daha büyük, daha ışıltılı olmasını istersin; koleksiyonun, hikâyelerin ve şovunla göz doldurursun. İnsanları (veya yaratıkları) etkilemek için gürültü ve ışıltıyı kullanırsın — çünkü neden olmasın? Dünya senin podyumun. Kötü tarafın daha çok kibir ve benmerkezcilik üzerine kurulu: dikkat odağı kaybolursa huzursuz olursun. Rakiplerini küçümsemek, onların hatalarını mizahi bir şekilde vurgulamak senin stilindir. Ancak sen de içten içe kabul görmek, hayranlık ve kıskanılmak istersin. Tamatoa’san, eğlenceli ve gösterişlisin — ama ego ve materyal tutkusu bazen seni yıpratır. Yine de insanlar seni unutmaz; çünkü sen sahnede en parlak olanısın.

Bozkurt

Evlerin hepsi de güzel.