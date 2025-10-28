Sen Disney’in Hangi İkonik Kötüsüsün?
Biraz gölgede, biraz ışıltıda Disney kötüleri çoğu zaman basit “kötü” değiller; hırsları, kırılmaları, tutkuları ve mizahlarıyla akılda kalırlar. Bu testte 15 soruyla hangisinin ruhuna daha yakın olduğunu keşfedeceksin: soğukkanlı bir iktidar avcısı mı, hırs peşinde bir canavar mı?
Hazırsan başlayalım!
1. Kötü biri olduğunu varsayalım! Düşmanını nasıl alt edersin?
2. Güç senin için ne demek?
3. Hangi hayvan senin arkadaşın olabilir?
4. Şu an sahip olduğun her şeyi neye borçlusun?
5. Peki insanlar neden kaybeder?
6. Aşağıdaki fobilerden hangisi sende var?
7. Hangi olağanüstü güce sahip olmak isterdin?
8. Sence en sinir bozucu insan tipi?
9. Romantik ilişkide hangi davranışa daha yatkınsın?
10. Son soruda tarzına yakın bir ev seçmeni istiyorum!
Scar
Ursula
Mother Gothel
Maleficent
Tamatoa
