Bir Kart Seç Yılın Son 3 Ayı Senin İçin Nasıl Geçecek Söyleyelim!

Tamamlanma, başarı ve huzur enerjisi seninle! Bu üç ayda geçmiş yılın bütün çabalarının meyvelerini toplamaya başlıyorsun. Bir hedefin gerçekleşiyor, bir döngü tamamlanıyor. Artık kendinle daha barışık, olanı olduğu gibi kabul eden bir ruh haline giriyorsun. Eğer seyahat, taşınma ya da büyük bir değişim planlıyorsan bu dönem oldukça destekleyici. Yıl senin için “her şeyin yerli yerine oturduğu” bir kapanışla bitecek.