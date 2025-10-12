onedio
Overthink Modundayken Ruhuna Dokunacak Şarkıyı Seçiyoruz!

Overthink Modundayken Ruhuna Dokunacak Şarkıyı Seçiyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.10.2025 - 17:04

Zihnini susturamadığın, aynı düşüncelerin dönüp durduğu o geceleri biliyoruz. “Neden böyle oldu?”, “Acaba şöyle deseydim farklı mı olurdu?” gibi cümlelerle kendi iç sesinle savaşıyorsan, yalnız değilsin. Herkesin içinde bazen hiç susmayan bir radyo var. Bu testte, overthink anlarında seni en iyi anlayacak ve iç dünyana en uygun şarkıyı bulacağız. İster melankolik, ister umut dolu, ister kararsız ol… Bazı şarkılar ruh haline birebir denk düşer. 

Hadi bakalım, düşüncelerini bir kenara bırak ve hangi şarkının seninle olduğunu öğren!

1. Zihnini en çok ne meşgul ediyor?

2. Bir şeyleri fazla düşündüğünde ne hissedersin?

3. Overthink anlarında ne yaparsın?

4. Birini özlediğinde ne yaparsın?

5. Kafanın içinde en çok hangi cümle yankılanır?

6. Duygularını bir renkle anlatsan:

7. Birine kırıldığında nasıl davranırsın?

8. Aşk senin için ne?

9. Kalbini en çok ne yorar?

10. Kendine en çok ne söylersin?

Bengü – “Saygımdan”

Senin overthink hâllerin genellikle kendine olan saygını koruma mücadelesinden doğuyor. Kolay kolay kimseye kalbini açmıyor, açtığında da kırıldığında geri çekilmeyi tercih ediyorsun. Düşüncelerin seni yorsa da, içinde hep bir “doğruyu yapma” çabası var. “Saygımdan” senin sessiz çığlığın; incinmiş ama hâlâ dimdik duran yanını anlatıyor. Bu şarkı, seni manipüle eden ilişkilerden, kendini ikinci plana attığın anlardan kurtulma gücünü hatırlatıyor. Her ne kadar geçmişi çok düşünsen de, içindeki olgun taraf “bazı kapıların kapanmasının seni koruduğunu” biliyor. Bengü’nün sesiyle gelen o olgun hüzün, senin iç sesinle aynı tonda: “Ben kötü değilim, sadece hak ettiğim değeri istiyorum.”

Kenan Doğulu – “Ara Beni Lütfen”

Senin overthink hallerin genellikle özlemle karışık iletişimsizliklerden kaynaklanıyor. Duygularını içe atma eğilimindesin ama biriyle arandaki bağ kopunca zihnin durmadan senaryolar üretmeye başlıyor. “Acaba hâlâ düşünüyor mu?” diye sormaktan kendini alamıyorsun. Bu şarkı, senin içinde kalan “keşke arasa” isteğini melodilere döküyor. “Ara Beni Lütfen” aslında gururla sevgi arasına sıkışmış bir iç hesaplaşma. Sen de çoğu zaman ilk adımı atmak istemiyor ama karşıdan bekliyorsun. Kenan Doğulu’nun enerjisiyle dolu bu parça, senin duygusal karmaşana ritim katıyor. Çünkü senin overthink’in bile hareketli: hem içsel hem romantik bir kaos.

Jakuzi – “Koca Bir Saçmalık”

Senin düşüncelerin genelde varoluşsal sorgulamalardan besleniyor. “Ne anlamı var ki?” sorusu sık sık zihninden geçiyor. Aşırı düşünen değil, aşırı hisseden birisin. Modern dünyanın hızlı temposu, duygusal derinliğinle çatışıyor. “Koca Bir Saçmalık”, senin bu dünyayla olan kopuk ama dürüst bağını temsil ediyor. Bu şarkı sana, anlamsız görünen her şeyin aslında seni şekillendirdiğini hatırlatıyor. Jakuzi’nin melankolik tınısı, senin içsel yalnızlığını melodik bir huzura dönüştürüyor. Overthink anlarında bu şarkıyı dinlemek, “evet, saçma ama benim hayatım” diyebilmenin bir yolu. Senin düşüncelerin karmaşık ama duyguların son derece gerçek.

Tuğkan – “Kusura Bakma”

Senin overthink hallerin çoğunlukla pişmanlık ve kırgınlık üzerine kurulu. Sözlerinle kalbin arasında sıkışmış bir haldesin. “Kusura Bakma” senin, söylenmemiş cümlelerine, geç gelen farkındalıklarına ve içsel özürlerine tercüman oluyor. Bu şarkı, sessizliğin içinde bir özür saklı olduğunu anlatıyor. Senin için her şey kolay affedilmez ama kolay da unutulmaz. Tuğkan’ın naif sesi, senin içindeki kırgın yanla buluşuyor; bu yüzden şarkıyı her dinlediğinde kalbinin tam orta yerinde bir sızı hissediyorsun. Overthink ettiğinde aslında unutmuyorsun — sadece anlamaya çalışıyorsun. Ve bu şarkı tam da o anlam çabasının yankısı: “Kırıldım ama hala seviyorum.”

