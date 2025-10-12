Overthink Modundayken Ruhuna Dokunacak Şarkıyı Seçiyoruz!

Zihnini susturamadığın, aynı düşüncelerin dönüp durduğu o geceleri biliyoruz. “Neden böyle oldu?”, “Acaba şöyle deseydim farklı mı olurdu?” gibi cümlelerle kendi iç sesinle savaşıyorsan, yalnız değilsin. Herkesin içinde bazen hiç susmayan bir radyo var. Bu testte, overthink anlarında seni en iyi anlayacak ve iç dünyana en uygun şarkıyı bulacağız. İster melankolik, ister umut dolu, ister kararsız ol… Bazı şarkılar ruh haline birebir denk düşer.

Hadi bakalım, düşüncelerini bir kenara bırak ve hangi şarkının seninle olduğunu öğren!