2000'lerin En İkonik Aşk Filmlerinden Hangisi Seni Anlatıyor?

2000’ler… Aşkın en dramatik, en romantik, en gözyaşılı ve en “kalbim sıkıştı” dönemlerinden biri. O yıllarda izlenen aşk filmleri sadece bir hikâye değil, duygusal çağrı gibiydi; ilk bakışta aşklar, yağmurlu sahneler, sokak lambası altında vedalar, asla unutulmayan replikler… Bu test, senin aşkı nasıl yaşadığını ve kalbinde taşıdığın duygusal ritmi ortaya çıkaracak. Tutkulu musun, yoksa umut dolu mu? Sessizce sevenlerden mi, yoksa dünyayı yerinden oynatacak kadar güçlü sevenlerden mi?

Haydi öğrenelim!