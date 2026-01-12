onedio
Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'nun Basmati Pirinç ve Hurma ile İlgili Açıklaması Kafaları Karıştırdı

Pelin Yelda Göktepe
12.01.2026 - 13:55

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Evine asla sokmayacağı gıdaları açıklayan Tuğba Bayburtlu gıdalarla ilgili pek çok konuda çeşitli bilgiler veriyor. Fakat açıklamalaı genel olarak beslenme alışkanlıklarımızı sorgulatıyor. Çünkü sıklıkla tükettiğimiz, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan ürünlerle ilgili hiç bilmediğimiz gerçekleri ortaya döküyor.

“Kapı sütünden vazgeçiremiyorum insanları” diyen Bayburtluoğlu yine, asla evine sokmadığı gıdaları sıraladı.

Basmati pirinç, hurma ve hindi füme son dönemde hem sağlıklı beslenenlerin hem de sporcuların vazgeçilmezi bildiğiniz üzere. Fakat Tuğba Bayburtluoğlu'nun listesinde bu 3 ürün de yer aldı.

  • Basmati Pirinç: Ağır metal riski taşıması ve ithal olması sebebiyle tavsiye etmiyor. Yerli pirinç varken karbon ayak izi oluşturarak uzak yoldan gelmesini istemiyor.

  • Hurma: İthal ürün olması sebebiyle gerekli bulmuyor. Dut ve kayısı gibi yerli kurutulmuş meyveleri daha güvenli ve ekonomik buluyor.

  • Kapı Sütü (Açık Süt): İçinde antibiyotik kalıntısı, çamaşır suyu (bozulmayı önlemek için) bulunabilmesi veya suyla seyreltilmiş olma riski.

  • İşlenmiş Etler (Salam, Sosis, Hindi Füme): Sağlıksız ve katkı maddeli olmaları.

  • Açıkta Satılan Gıdalar: Yıkanamayacak ürünlerin açıkta satılması ve üzerine toz, mikrop bulaşma riski.

  • Güneşte Kurutulan Tarhana ve Salça: Açık havada kurutulurken hijyenik olmayan koşullara maruz kalması.

  • Açık Kazanda Kaynatılan Pekmez: Üretim sırasında kontrolsüz ısıya ve dış etkenlere maruz kalması.

  • Margarin: Sağlıksız bir yağ türü olması.

  • Kimyasal İçerikli Salçalar: Doğal olmayan koruyucu ve katkı maddeleri içermesi.

