Taşacak Bu Deniz Karakterleri Yerinde Olsan Ne Yapardın?
TRT 1'in iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz yeni sezonun en yüksek reytingli işlerinden biri. Cuma akşamlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz'de her hafta neler yaşanacağı merak edilirken bu konuyu seyirciye danışmaya karar verdik. Onedio okuyucularına 'Taşacak Bu Deniz karakterleri yerinde olsan ne yapardın?' diye sorduk. Bakalım ankette ne sonuçlar ortaya çıktı?
1. Esme'nin yerinde olsan Adil'in teklifi karşısında ne yapardın?
2. Oruç'un yerinde olsan Eleni'nin Esme ve Adil'in kızı olduğunu söyler miydin?
3. Eleni yerinde olsan Furtuna'da kalmaya devam mı ederdin yoksa Amerika'ya mı giderdin?
4. İso ve Fadime yerinde olsan kan davasını bitirmek için kağıt üzerinde evlenir miydin?
5. İlve'nin yerinde olsan Şerif'in sırlarını artık açıklar mıydın?
6. Şerif'in yerinde olsan Esme için bu kadar kötülük yapar mıydın?
7. Eyüphan yerinde olsan Fadime'yi düğünden önce kaçırır mıydım?
8. Eleni'nin yerinde olsan anne ve baban olmadığı ortaya çıkan Adil ve Esme'nin yanında bu kadar kalır mıydın?
9. Sevcan yerinde olsan Eleni'yi denize atar mıydın?
10. Son olarak bir Koçari olsan Furtuna'ya kız verir miydin?
