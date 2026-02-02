Seçtiğin Yemekler En Zorlandığın Şeyi Söylüyor!

Bazı yemekleri canın çeker, bazılarını özellikle seçersin, bazılarını ise fark etmeden hep ertelersin. Aslında bu seçimlerin çoğu sadece damak tadınla ilgili değil. Bilinçaltın, seni en çok zorlayan duyguyu küçük tercihlerle ele veriyor.