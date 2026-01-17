Seçtiğin Yemekler En İyi Özelliğini Söylüyor!

Yemek tercihleri sadece açlıkla ilgili değildir; karakterin, hayata bakışın ve güçlü yönlerin de tabağına yansır. Bu testte içgüdülerinle seçtiğin yemekler, senin en baskın ve en güzel özelliğini ortaya çıkaracak. Fazla düşünme, canın ne istiyorsa onu seç.