Seçtiğin Cookie Aşk Hayatındaki Sorunu Söylüyor!
Bazen bir ilişkiyi anlatmak için uzun uzun konuşmaya gerek yoktur. Bir tat seçersin ve her şey ortaya dökülür. Kimi dolgulu sever, kimi sade, kimi de “fazlası zarar” der. Bu testte seçtiğin cookie, aşk hayatında seni zorlayan temel noktayı fısıldıyor. Kendine dürüst ol, hangisi sana göz kırpıyorsa onu seç.
Hadi teste!
Senin aşk hayatındaki sorun sessiz kalman!
Senin aşk hayatındaki sorun duyguları çok yoğun yaşaman!
Senin aşk hayatındaki sorun fazla hayalperest olman!
Senin aşk hayatındaki sorun kontrolcü olmak!
Senin aşk hayatındaki sorun fazla mantıklı davranmak!
Senin aşk hayatındaki sorun boşluğu başkalarıyla doldurmaya çalışman!
