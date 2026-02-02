Ruh Haline İlaç Gibi Gelecek Şiir Bu Testin Sonunda!

Bu aralar ruhunuzun biraz yorulmuş olduğunu görüyoruz. Ama umuttan kopmamışsınız! İçinizdeki ses bir şeylerin iyi olacağını fısıldıyor size. Nazım Hikmet'in bu şiiri tam olarak fısıltıların size ulaştırmak istediklerini aktarıyor! Büyük laflar etmeden, hayata nasıl tutunacağınızı çok güzel aktarmış. Günlük hayatın ağırlığı altında ezilmeden durabilmeniz için size güç verecektir. Okuduğunuz zaman omuzlarınızın biraz daha gevşediğini hissedebilirsiniz.

Ne demiş Nazım Hikmet:

Yaşamak güzel şey be kardeşim,

Yediğin lokmanın yenebilirliğinin farkında olmak,

Zevk almak gönlünce zengin olan herşeyden,

Gökyüzünü görebilmenin ayrıcalığını keşfetmek...

Bir kuş olup yürekten

Uçmak özgürce maviliklere....