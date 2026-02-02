onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Ruh Haline İlaç Gibi Gelecek Şiir Bu Testin Sonunda!

etiket Ruh Haline İlaç Gibi Gelecek Şiir Bu Testin Sonunda!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
02.02.2026 - 19:16

Bazı günler uzun uzun konuşmasak da birilerinin bizi anlamasını bekleriz. Peki, bu mümkün mü? Evet! Şiirin büyüleyici özelliğiyle anlaşıldığımızı hissedebiliriz. Tek bir dize için saatlerce düşüncelere dalabiliriz. Daldığımız düşünceler bize ne öğüt verir ne de çözüm dayatır... Sadece yanımızda dururlar!

Gelin, birlikte size iyi gelecek o şiiri bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak, sizi son zamanlarda en çok zorlayan şeyi söyler misiniz?

2. Peki, akşamları sizi rahatlatan şey nedir?

3. Biraz içinize dönmeniz gerekiyor... Nasıl hissediyorsunuz?

4. Bu cümlelerden hangisi sizi anlatıyor?

5. Size en yakın gelen kelimeyi seçin lütfen.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sizce bir şiiri güzel yapan şey nedir?

7. Ruh halinizi tanımlar mısınız?

8. Son olarak! Bir şiirin insanın ruhuna dokunabileceğini düşünüyor musunuz?

Nazım Hikmet – Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Nazım Hikmet – Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Bu aralar ruhunuzun biraz yorulmuş olduğunu görüyoruz. Ama umuttan kopmamışsınız! İçinizdeki ses bir şeylerin iyi olacağını fısıldıyor size. Nazım Hikmet'in bu şiiri tam olarak fısıltıların size ulaştırmak istediklerini aktarıyor! Büyük laflar etmeden, hayata nasıl tutunacağınızı çok güzel aktarmış. Günlük hayatın ağırlığı altında ezilmeden durabilmeniz için size güç verecektir. Okuduğunuz zaman omuzlarınızın biraz daha gevşediğini hissedebilirsiniz.

Ne demiş Nazım Hikmet: 

Yaşamak güzel şey be kardeşim,

Yediğin lokmanın yenebilirliğinin farkında olmak,

Zevk almak gönlünce zengin olan herşeyden,

Gökyüzünü görebilmenin ayrıcalığını keşfetmek...

Bir kuş olup yürekten

Uçmak özgürce maviliklere....

Cemal Süreya – Üvercinka

Cemal Süreya – Üvercinka

Duygularınız çok yoğun, içinizden kelimeler taşacak gibi! Bir şeyleri anlatmak istiyorsunuz. Ama herkes duymasın... Aşk, kırılganlık ya da insanın içindeki karmaşık şeyler doğal bir dille aktarılıyor şiirde. Cemal Süreya, abartı olmadan da derinlere nasıl inilebileceğini göstermiş bize. Okuduğunuz zaman sanki içinizdekileri dökmüşsünüz gibi hissedeceksiniz. Biri sizi yazmış! Bu şiirden sonra anlaşıldığınızı göreceksiniz. Size en iyi gelecek şey tam olarak bu. Çünkü anlaşılmaya ihtiyacınız var...

Ne demiş Cemal Süreya:

Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek

İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar

Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar

Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar

Turgut Uyar – Göğe Bakma Durağı

Turgut Uyar – Göğe Bakma Durağı

Hayat sizi yormuş. Bu hislerinize odaklanıyorsunuz ama onları romantize etmiyorsunuz. Gerçeklikten kopmadan ilerliyorsunuz. İşte tam olarak Turgut Uyar bunu yapıyor! Büyük umutlar sunmuyor sizlere. Samimi duraklarda dinlenmenizi istiyor. Yorulmuş olan ruhlara dokunarak, acele etmemeleri gerektiğini fısıldıyor. Okurken içinizdeki yorgunluğu anlamaya başlıyorsunuz. Bu şiir sizin elinizden tutarak ayağa kalmanızı sağlamaz. Oturmaya devam etmenizi söyleyerek dinlenmeye hakkınız olduğunu vurgular. Ruha bütün dürüstlüğü ile gelen bir şiir.

Ne demiş Turgut Uyar:

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi aferin tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Orhan Veli – Anlatamıyorum

Orhan Veli – Anlatamıyorum

Çok şey hissediyorsunuz ama az konuşuyorsunuz. Kalabalık laflar etmek pek size göre değil. Bu yüzden Orhan Veli'nin şiiri tam size göre. Sizin sessizliğinizi temsil eden bir yanı var. İçinizdeki karmaşayı düzeltmenin yolu bağırışlardan geçmiyor. Okurken sakinlikle doluyorsunuz. Ruhunuzu bir sessizlik bürüyor, böylece karmaşa bir süreliğine duruyor. Fazlalık olmadan, sade bir samimiyetle yaklaşıyor sizlere.

Ne demiş Orhan Veli:

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın