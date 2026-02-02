Ruh Haline İlaç Gibi Gelecek Şiir Bu Testin Sonunda!
Bazı günler uzun uzun konuşmasak da birilerinin bizi anlamasını bekleriz. Peki, bu mümkün mü? Evet! Şiirin büyüleyici özelliğiyle anlaşıldığımızı hissedebiliriz. Tek bir dize için saatlerce düşüncelere dalabiliriz. Daldığımız düşünceler bize ne öğüt verir ne de çözüm dayatır... Sadece yanımızda dururlar!
Gelin, birlikte size iyi gelecek o şiiri bulalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak, sizi son zamanlarda en çok zorlayan şeyi söyler misiniz?
2. Peki, akşamları sizi rahatlatan şey nedir?
3. Biraz içinize dönmeniz gerekiyor... Nasıl hissediyorsunuz?
4. Bu cümlelerden hangisi sizi anlatıyor?
5. Size en yakın gelen kelimeyi seçin lütfen.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sizce bir şiiri güzel yapan şey nedir?
7. Ruh halinizi tanımlar mısınız?
8. Son olarak! Bir şiirin insanın ruhuna dokunabileceğini düşünüyor musunuz?
Nazım Hikmet – Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
Cemal Süreya – Üvercinka
Turgut Uyar – Göğe Bakma Durağı
Orhan Veli – Anlatamıyorum
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın