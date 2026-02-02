Sen Neden Zengin Olamıyorsun?
Herkes bir gün zengin olacağını söylüyor ama nedense o gün bir türlü gelmiyor…
Peki bunun sebebi gerçekten şartlar mı, yoksa senin farkında olmadan kendini sabote ettiğin alışkanlıkların mı var? Bu test; parayla ilişkin, risk alma biçimin, psikolojin ve gündelik kararlarının zenginlik yolunu nasıl etkilediğini eğlenceli ama nokta atışı sorularla ortaya koyuyor.
Hazırsan başla!
