Yaptığın Davranışlara Göre Senin Psikolojinde Hasar Var mı?

Herkesin psikolojisi zaman zaman çatlar. Uykusuzluk, hayal kırıklıkları, biriken düşünceler, bastırılan duygular… Bunlar biz fark etmeden davranışlarımıza sızar. Bazen “neyim var benim ya?” dediğimiz anlar olur ama tam olarak neyin yolunda gitmediğini anlayamayız. Bu test seni etiketlemek için değil; bazı davranışların neye işaret ediyor olabilir diye düşündürmek için burada. Kendinde gördüğün maddeleri işaretle, sonuçlara bakalım. Rahat ol, bu bir teşhis değil; bir farkındalık egzersizi

Hazırsan başla!