Yaptığın Davranışlara Göre Senin Psikolojinde Hasar Var mı?
Herkesin psikolojisi zaman zaman çatlar. Uykusuzluk, hayal kırıklıkları, biriken düşünceler, bastırılan duygular… Bunlar biz fark etmeden davranışlarımıza sızar. Bazen “neyim var benim ya?” dediğimiz anlar olur ama tam olarak neyin yolunda gitmediğini anlayamayız. Bu test seni etiketlemek için değil; bazı davranışların neye işaret ediyor olabilir diye düşündürmek için burada. Kendinde gördüğün maddeleri işaretle, sonuçlara bakalım. Rahat ol, bu bir teşhis değil; bir farkındalık egzersizi
Hazırsan başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaptığın Davranışlara Göre Senin Psikolojinde Hasar Var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın