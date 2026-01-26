onedio
Ne Kadar “Penguensin”?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
27.01.2026 - 00:10

2007 yılında sürüden ayrılan penguenin hikayesi yıllar sonra 2026 yılında sosyal medyada birçok insanın ilgisini çekti. ''Nihilist Penguen'' olarak isimlendirilen ve sürüsünden ayrılan penguen insanları,  başarısız olma ihtimali, yalnızlık, tercihler  ve hayatın anlamı hakkında düşündürdü. Hayatta kalmak için ve beslenmek için okyanusa giden penguen sürüsünün aksine kolonisinden ayrılarak zıt yöne giden penguen, insanlara ''ama neden?'' sorusunu sordururken, ''güvende kalmak ile gerçekten yaşamak arasındaki fark'' düşüncelerini de ortaya çıkardı. 

Bazen sürü güven verir, bazen de seni olduğun yerde dondurur. Peki, sen sürüden ayrılacak kadar cesur musun? Sen gerçekten yaşıyor musun, yoksa sadece uyum mu sağlıyorsun?

Hazırsan teste geçelim..

