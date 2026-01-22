Kendinle En Çok Çeliştiğin İki Durum!

Seninle ilgili ilk izlenim genelde güçlü, dayanıklı ve “kolay etkilenmeyen” biri olduğun yönünde. Bunu sen de seviyorsun. Ama bu güçlü duruşun arkasında, kimseye göstermediğin bir kırılganlık var. Bir şey canını yaktığında hemen belli etmiyor, hatta kendine bile itiraf etmeyebiliyorsun. “Geçer” diyorsun ama geçmediğinde çelişki başlıyor. Güçlü olmakla, duygularını kabul etmek arasında gidip geliyorsun. Aslında senin çelişkin bir zayıflık değil; kendini koruma yöntemi. Duygularını saklamak seni ayakta tutmuş olabilir. Ama arada bir yükünü hafifletmek, seni sandığından daha güçlü yapabilir.