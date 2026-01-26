Öfke, Korku, Özlem; Sen Hangi Duygunu Bastırıyorsun?

Bazı duygular vardır, hissettiğimizi kabul etmek bile zor gelir. Onları bastırır, üstünü örter, başka duyguların arkasına saklarız. Ama bastırılan hiçbir şey gerçekten kaybolmaz; sadece başka şekillerde ortaya çıkar. Bu testte vereceğin cevaplar, en çok hangi duyguyu susturduğunu ve bunun hayatına nasıl yansıdığını gösterecek.

Hazırsan, iç sesinle yüzleşiyoruz!