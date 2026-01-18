Senin Zihnin Nasıl Bir Ortamda Dinlenir?

Senin zihnin sürekli aktif; düşünmek senin doğan. Bu yüzden en büyük yorgunluğun, zihnini “kapatamamak”. Şehir, ekranlar ve kalabalıklar sen fark etmeden seni daha da geriyor. Zihnin dinlenmek için dış uyaranların azalmasına ihtiyaç duyuyor. Doğa senin için sadece huzur değil, bir reset alanı. Ağaçlar, açık gökyüzü, rüzgâr gibi kontrol edemediğin ama güven veren unsurlar zihnini yumuşatıyor. Orada kimse senden bir şey beklemiyor ve bu seni rahatlatıyor.