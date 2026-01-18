Senin Zihnin Nasıl Bir Ortamda Dinlenir?
Bazen uyumak yetmez, bazen sessizlik bile işe yaramaz. Çünkü zihnin yorgunluğu beden yorgunluğundan farklıdır. Bu testte sana “nerede dinlenmelisin?” demiyoruz; zihninin neden yorulduğunu, hangi ortamlarda kendini toparladığını ve aslında neye ihtiyacın olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Soruları içgüdülerinle cevapla, sonuçta zihninin gerçek dinlenme alanı ortaya çıkacak.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Uzun ve yorucu bir günün sonunda seni en çok zorlayan şey ne oluyor?
4. Kalabalık bir ortamdasın. Bir süre sonra ne hissediyorsun?
5. Stresliyken insanlar sana ne dediğinde daha çok gerilirsin?
6. Boş bir günün var. Plansız bırakıldığında ne olur?
7. Seni en çok yoran durum hangisi?
8. Zihnin en çok ne zaman susuyor?
9. Bir sorun yaşadığında ilk tepkin ne olur?
10. Sosyal medyada uzun vakit geçirdiğinde nasıl hissediyorsun?
Doğanın İçinde, Sessiz ve Açık Bir Alan
Kendi Alanında, Yalnız ve Kontrollü Bir Ortam
Güvende Hissettiren İnsanların Olduğu Bir Ortam
Minimal, Yavaş ve Düzenli Bir Alan
