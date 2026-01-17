Kafa Karıştıran Sorularda Kaç Doğru Yapabileceksin?

Bazı sorular vardır; cevabı bildiğini sanırsın ama işaretlerken bir anda “dur bi…” dersin. Mantık, dikkat, dil bilgisi ve genel kültürün ince ince sınandığı bu testte reflekslerinle değil, gerçekten düşünerek ilerlemen gerekecek. Soruların çoğu basit gibi görünse de detaylarda gizlenen küçük tuzaklar var. Acele edenler kaybeder, düşünenler kazanır!

Hazırsan odaklan, çünkü bu test “kolaydı” demeden önce iki kere düşünmeni sağlayacak.