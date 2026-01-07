onedio
Coğrafya IQ’su 150’den Fazla Olanların Geçebileceği Test!

Coğrafya IQ’su 150’den Fazla Olanların Geçebileceği Test!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.01.2026 - 13:01

Haritalara sadece bakmıyor, onları okuyabiliyor musun? Ülkelerin sınırları, iklimler, boğazlar, yükseltiler ve jeopolitik detaylar senin için bir bütün mü? Bu test sıradan “başkent–ülke” bilgisinden çok daha fazlasını istiyor. Sorular ilerledikçe zorlaşacak, bazıları seni durup gerçekten düşünmeye zorlayacak. Hazırsan, coğrafya zekânı sınamaya başlıyoruz. 

Haydi başlayalım!

1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi aynı anda hem Kuzey hem de Güney Yarımküre’de toprak sahibidir?

2. Dünya üzerindeki en uzun sıra dağlar hangisidir?

3. Aşağıdaki akarsulardan hangisi ekvatoru iki kez geçer?

4. “Fiyort” oluşumları en çok hangi ülkede görülür?

5. Dünya üzerindeki en büyük sıcak çöl hangisidir?

6. Dünya üzerindeki en derin göl hangisidir?

7. Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC üyesi değildir?

8. “Muson iklimi” en belirgin şekilde hangi bölgede görülür?

9. Dünya üzerinde en fazla ada sayısına sahip ülke hangisidir?

10. Aşağıdaki gazlardan hangisinin oranının artması, küresel ısınma üzerinde etkili olmuştur?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
