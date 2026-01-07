Coğrafya IQ’su 150’den Fazla Olanların Geçebileceği Test!

Haritalara sadece bakmıyor, onları okuyabiliyor musun? Ülkelerin sınırları, iklimler, boğazlar, yükseltiler ve jeopolitik detaylar senin için bir bütün mü? Bu test sıradan “başkent–ülke” bilgisinden çok daha fazlasını istiyor. Sorular ilerledikçe zorlaşacak, bazıları seni durup gerçekten düşünmeye zorlayacak. Hazırsan, coğrafya zekânı sınamaya başlıyoruz.

Haydi başlayalım!