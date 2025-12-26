Mitolojik Bir Karakter Olsan Nasıl Gözükürdün?

Sen aklın gücüne inananlardansın. Duygularını tamamen bastırmasan da, kararlarını mantık süzgecinden geçirerek alırsın. Hayatta rastgele ilerlemek sana göre değil; her adımın bir anlamı, her seçimin bir sonucu olmalı. İnsanlar seni soğukkanlı bulabilir ama aslında sen sadece kontrolü elinde tutmayı seviyorsun. İç dünyanda güçlü bir stratejist yatıyor. Kriz anlarında panik yerine analiz ediyorsun. Bilgi senin için güç, farkındalık ise zırh. Haksızlığa tahammülün yok ama bunu bağırarak değil, zekânla gösteriyorsun.