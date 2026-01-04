Histrionik Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?

Senin için ilgi görmek, fark edilmek ve beğenilmek oldukça merkezi bir yerde duruyor. Duygularını yoğun yaşıyor, bunu dışa vururken abartılı tepkiler verebiliyorsun. Sosyal ortamlarda görünür olmak senin için bir ihtiyaç haline gelmiş olabilir. Bu durum zaman zaman ilişkilerde yüzeysellik ya da yanlış anlaşılmalara yol açabilir. İnsanların seni gerçekten mi, yoksa gösterdiğin haliyle mi sevdiğini sorguladığın anlar olabilir. Bu bir tanı değil; ancak kendini daha dengeli ifade etmeyi öğrenmek, onayı dışarıdan değil içerden almaya çalışmak sosyal ilişkilerini güçlendirebilir.