Histrionik Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?
İlgi görmek, fark edilmek ve beğenilmek insan doğasının bir parçası. Ancak bu ihtiyaçlar bazen ilişkilerin önüne geçebilir, duygular daha yoğun yaşanabilir ve sosyal hayatta belirli kalıplar tekrar edebilir. Bu test, histrionik kişilik özelliklerine ne kadar yakın olduğunu fark etmen için hazırlandı. Cevaplarını verirken “olmak istediğin” değil, gerçekte nasıl davrandığın üzerinden düşün.
Haydi başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bulunduğun ortamda ilgi odağı olmadığında ne hissedersin?
4. İnsanların seni nasıl hatırlamasını istersin?
5. Duygularını ifade ederken genelde…
6. Sosyal medyada aldığın beğeniler senin için…
7. Yeni tanıştığın insanlarla iletişimin nasıldır?
8. Bir ortamda biri senden daha çok ilgi görürse…
9. İnsanların seni eleştirmesi durumunda…
10. Dış görünüş senin için ne kadar önemli?
İlgi senin için sadece hoş bir detay değil; adeta görünmez bir ihtiyaç.
Zaman zaman sahneye çıkmayı seviyorsun ama ne zaman geri çekileceğini de biliyorsun.
Göze sokulmadan var olabilen, sakin bir etkileyiciliğin var.
Sahne sana göre değil; sen izlemeyi, gözlemlemeyi ve iç dünyanda kalmayı tercih ediyorsun.
