Histrionik Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?

Tuğba Karakoç
04.01.2026 - 17:01

İlgi görmek, fark edilmek ve beğenilmek insan doğasının bir parçası. Ancak bu ihtiyaçlar bazen ilişkilerin önüne geçebilir, duygular daha yoğun yaşanabilir ve sosyal hayatta belirli kalıplar tekrar edebilir. Bu test, histrionik kişilik özelliklerine ne kadar yakın olduğunu fark etmen için hazırlandı. Cevaplarını verirken “olmak istediğin” değil, gerçekte nasıl davrandığın üzerinden düşün.

Haydi başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bulunduğun ortamda ilgi odağı olmadığında ne hissedersin?

4. İnsanların seni nasıl hatırlamasını istersin?

5. Duygularını ifade ederken genelde…

6. Sosyal medyada aldığın beğeniler senin için…

7. Yeni tanıştığın insanlarla iletişimin nasıldır?

8. Bir ortamda biri senden daha çok ilgi görürse…

9. İnsanların seni eleştirmesi durumunda…

10. Dış görünüş senin için ne kadar önemli?

İlgi senin için sadece hoş bir detay değil; adeta görünmez bir ihtiyaç.

Senin için ilgi görmek, fark edilmek ve beğenilmek oldukça merkezi bir yerde duruyor. Duygularını yoğun yaşıyor, bunu dışa vururken abartılı tepkiler verebiliyorsun. Sosyal ortamlarda görünür olmak senin için bir ihtiyaç haline gelmiş olabilir. Bu durum zaman zaman ilişkilerde yüzeysellik ya da yanlış anlaşılmalara yol açabilir. İnsanların seni gerçekten mi, yoksa gösterdiğin haliyle mi sevdiğini sorguladığın anlar olabilir. Bu bir tanı değil; ancak kendini daha dengeli ifade etmeyi öğrenmek, onayı dışarıdan değil içerden almaya çalışmak sosyal ilişkilerini güçlendirebilir.

Zaman zaman sahneye çıkmayı seviyorsun ama ne zaman geri çekileceğini de biliyorsun.

İlgi görmek senin için önemli ama hayatının merkezinde değil. Zaman zaman dramatik tepkiler verebilir, duygularını biraz daha yoğun yaşayabilirsin; ancak bunu kontrol edebilecek farkındalığa da sahipsin. Sosyal ortamlarda görünür olmayı seviyorsun ama tamamen buna bağımlı değilsin. Bu da seni hem dikkat çekici hem de ulaşılabilir kılıyor. Kendi ihtiyaçlarını fark edip dengeyi koruduğunda, bu özellikler seni yıpratmak yerine sosyal avantaj haline gelebilir.

Göze sokulmadan var olabilen, sakin bir etkileyiciliğin var.

Sen duygularını ifade ederken daha ölçülüsün. İlgi görmek hoşuna gitse de, bunun yokluğu seni sarsmıyor. Sosyal ilişkilerinde daha gerçekçi ve dengeli bir tutum sergiliyorsun. Bu durum seni daha güvenilir ve istikrarlı biri yapıyor. Dramatik iniş çıkışlardan uzak durman, ilişkilerinde uzun vadeli bağlar kurmanı kolaylaştırıyor. Zaman zaman daha görünür olmayı denemek, kendini ifade etmekten çekinmemek sana iyi gelebilir.

Sahne sana göre değil; sen izlemeyi, gözlemlemeyi ve iç dünyanda kalmayı tercih ediyorsun.

Sen sakin, kontrollü ve içe dönük bir iletişim tarzına sahipsin. İlgi odağı olmak gibi bir ihtiyacın yok; hatta bu seni rahatsız edebilir. Duygularını genellikle içinde yaşar, dışa vurmakta temkinli davranırsın. Bu özellik seni duygusal olarak güçlü ve bağımsız kılıyor; ancak bazen ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlanmana da yol açabilir. Kendini geri plana atmadan, gerektiğinde sesini yükseltmeyi öğrenmek iç dengen için faydalı olabilir.

