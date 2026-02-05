onedio
Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan Rolü İçin Çektiği Audition Ortaya Çıktı

Muhteşem Yüzyıl
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2026 - 13:08

Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli'nin dizi kadrosuna girmek için çektiği audition yıllar sonra ortaya çıktı. Meryem Uzerli'nin deneme çekimi sosyal medyada gündem oldu.

Meryem Uzerli'yi Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle tanıdık.

2011'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl'da başrol olan Meryem Uzerli'nin diziye dahil olma hikayesi sık sık gündem oluyor. 

Almanya'da 10 bin euroluk borcu sebebiyle evine haciz gelecekken seçmelere katılan ve kabul alan Uzerli, bir anda tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl'da rol alan Meryem Uzerli'nin diziye seçilmesini sağlayan audition yıllar sonra ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı canlandırdığı deneme çekimi:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
