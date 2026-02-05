Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan Rolü İçin Çektiği Audition Ortaya Çıktı
Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli'nin dizi kadrosuna girmek için çektiği audition yıllar sonra ortaya çıktı. Meryem Uzerli'nin deneme çekimi sosyal medyada gündem oldu.
Meryem Uzerli'yi Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle tanıdık.
İşte Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı canlandırdığı deneme çekimi:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
