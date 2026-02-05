onedio
Partner Oldular: Star TV'nin Yeni Dizisi Çirkin'in Erkek Başrolü Belli Oldu

Partner Oldular: Star TV'nin Yeni Dizisi Çirkin'in Erkek Başrolü Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2026 - 09:12

Star TV yeni dizi hazırlıklarına devam ediyor. 'Çirkin' adlı yeni dizi için kadro oluşurken dizinin kadın başrolü için Derya Pınar Ak'la anlaşmaya varılmıştı. Derya Pınar Ak'ın partneri ise Prens dizisinden oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV yeni dizisi Çirkin'le reyting rekabetine dahil olmaya hazırlanıyor.

Star TV geçtiğimiz aylarda 'Çirkin' adlı yeni dizinin hazırlıklarını yaptığını duyurmuştu. Prens'te rol alan Derya Pınar Ak'ın kadın başrol oyuncusu olacağı öğrenildikten sonra Ak'ın partnerinin kim olacağı merak yaratmıştı. Birsen Altuntaş büyük bombayı patlattı.

Derya Pınar Ak'ın Çirkin dizisindeki partneri Prens dizisindeki rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul, Çirkin dizisinde Kadir karakterine hayat verecek. Altuntaş dizide kimsesiz kaldıktan sonra evlatlık olduğu evin oğlu Kadir’e aşık olan Meryem’in hikayesinin anlatılacağını açıkladı.

Çirkin dizisinin çekimlerinin 1 Mart'ta başlayacağı konuşuluyor.

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
