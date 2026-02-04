onedio
Efsane Dizi Aşk-ı Memnu Hakkında Aşırı Haklı Bir Tespitte Bulunan Seyirci

Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
04.02.2026 - 15:45

Bir döneme damga vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu hala sosyal medyada gündemden düşmüyor. Dizinin tüm bölümleri internette yer alırken seyirciler diziyi her izleyişte yeni bir şey daha fark ediyor. Bunlardan biri de Bihter Ziyagil'in kıyafetleri oldu!

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'yu tekrar tekrar izlemeye doymuyoruz.

2008 yılında Kanal D'de yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu yayınlandığı döneme damga vururken etkisini günümüzde bile devam ettiriyor. Tekrar bölümleri reytinglerde ilk 100'e giren dizi ayrıca sosyal medyada aktifliğini koruyor. Bir seyirci ise Aşk-ı Memnu'nun YouTube yorumlarına aşırı haklı bir tespitini yazdı.

Aşk-ı Memnu hakkında aşırı haklı tespitte bulunan seyircinin yorumu gündem oldu.

Bir Aşk-ı Memnu seyircisi dizide Bihter'in kıyafet tercihlerinin zamanla değiştiğini fark ettiğini belirten uzun bir metin yayınladı. Seyircinin tespitini okuyanlar ise bu görüşe katılmaktan geri durmadı.

Esra Demirci
