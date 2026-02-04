onedio
Uzak Şehir'in Yönetmeni, Dizinin Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nu Takipten Çıktı

Uzak Şehir'in Yönetmeni, Dizinin Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nu Takipten Çıktı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2026 - 12:15

Fenomen dizi Uzak Şehir'de olaylar bitmiyor. Dizide Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu geçtiğimiz hafta diziyi sosyal medyada takipten çıkmıştı. Boran'ın diziden çıkacağı iddia edilirken şimdi de dizinin yönetmenlerinden Yıldız Aşanboğa'nın hamlesi gündem oldu. Uzak Şehir'in yönetmeni Burç Kümbetlioğlu'nu Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Boran'ı kafa karıştırmaya devam ediyor.

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Boran'ı kafa karıştırmaya devam ediyor.

Alya'nın ölen kocası Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu senaryo gereği diziye geri dönmüştü. Bu geri dönüş seyirciden asla onay alamazken oyuncu geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir'in sosyal medya hesabını takipten çıktı. Burç Kümbetlioğlu'nun söz konusu hamlesi henüz açıklanamazken bir hamle de dizinin yönetmeninden geldi.

Uzak Şehir'in yönetmenlerinden Yıldız Aşanboğa, Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nu takipten çıktı.

Uzak Şehir'in yönetmenlerinden Yıldız Aşanboğa, Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nu takipten çıktı.

Sosyal medyada Burç Kümbetlioğlu'nun diziden ayrılacağı iddiaları dolaşırken bu hamlenin gelmesi kafaları daha da karıştırdı.

