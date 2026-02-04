Uzak Şehir'in Yönetmeni, Dizinin Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'nu Takipten Çıktı
Fenomen dizi Uzak Şehir'de olaylar bitmiyor. Dizide Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu geçtiğimiz hafta diziyi sosyal medyada takipten çıkmıştı. Boran'ın diziden çıkacağı iddia edilirken şimdi de dizinin yönetmenlerinden Yıldız Aşanboğa'nın hamlesi gündem oldu. Uzak Şehir'in yönetmeni Burç Kümbetlioğlu'nu Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Boran'ı kafa karıştırmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in yönetmenlerinden Yıldız Aşanboğa, Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nu takipten çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın