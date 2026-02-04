Survivor'da Can Berkay Gözyaşları İçinde Abisinin Hastalığını Anlattı
Survivor 2026'da Ünlüler takımı mektup ödülünü kazandı. Takımda yer alan Can Berkay, mektubunu okuduktan sonra gözyaşlarıyla abisinin hastalığını anlattı. Abisinin kas kastası olduğunu açıklayan Can Berkay'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026 yarışmacısı Can Berkay, anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Can Berkay'ın abisinin hastalığını anlattığı anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın