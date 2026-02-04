onedio
Survivor'da Can Berkay Gözyaşları İçinde Abisinin Hastalığını Anlattı

Survivor'da Can Berkay Gözyaşları İçinde Abisinin Hastalığını Anlattı

Esra Demirci
04.02.2026 - 11:13

Survivor 2026'da Ünlüler takımı mektup ödülünü kazandı. Takımda yer alan Can Berkay, mektubunu okuduktan sonra gözyaşlarıyla abisinin hastalığını anlattı. Abisinin kas kastası olduğunu açıklayan Can Berkay'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2026 yarışmacısı Can Berkay, anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.

Survivor 2026 yarışmacısı Can Berkay, anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.

İletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımında yer alan Can Berkay, ailesinden gelen mektupla çok sevinirken verdiği röportajda abisinden bahsetti. Abisinin muskuler distrofi rahatsızlığı olduğunu açıklayan Can Berkay, 11 yaşından beri tekerlekli sandalyede olan abisi hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Can Berkay'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Can Berkay'ın abisinin hastalığını anlattığı anları buradan izleyebilirsiniz:

