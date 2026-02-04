onedio
Survivor'da Bayhan Kendisine Gelen Mektubu Okurken Duygularına Hakim Olamadı

Survivor'da Bayhan Kendisine Gelen Mektubu Okurken Duygularına Hakim Olamadı

Esra Demirci
Esra Demirci
04.02.2026 - 08:40

Survivor 2026'da Ünlüler takımında yarışan Bayhan, iletişim ödülünü kazanmalarının ardından ailesinden gelecek mektubu beklemişti. Anne ve babasını kaybettiği bilinen Bayhan'a kimden mektup geleceği de merak yaratmıştı. Bayhan kendisine gelen mektubu adada okudu.

Survivor 2026'da Ünlüler takımı gözyaşlarına boğan iletişim oyununu kazandı.

Ailelerinden gelecek mektubu okuma hakkı kazanan Ünlüler söz konusu ödül esnasında duygularına hakim olamazken ödül açıklanınca yaptığı konuşmayla gündem olan Bayhan'a kimin mektup yazdığı merak edildi. Anne ve babasının öldüğünü açıklayan Bayhan'a kardeşlerinden Gökhan bir mektup yazarken Bayhan epey duygu dolu anlar yaşadı.

İşte kardeşi Gökhan'ın Bayhan'a yazdığı mektup:

'Biliyorum, şu sıralar buralardan uzaktasın.

Ama bilmeni isterim ki attığın her adımı gururla izliyoruz. Özlüyoruz… Hem de çok.

Sesini, varlığını, her şeyi. Ama bu özlem hüzünlü değil; umutlu bir özlem. Çünkü senin iyi olduğunu, yolunda ilerlediğini bilmek içimizi rahatlatıyor.

Gözün arkada kalmasın. Burada her şey senin bıraktığın gibi. Biz iyiyiz, güçlüyüz.

Sen sadece kendine odaklan, yoluna bak. Yorulduğunda dinlen, düştüğünde kalk ama asla yalnız olmadığını unutma.

Kalbimiz hep seninle.

Seni seviyoruz ve seni gururla izlemeye devam ediyoruz.

Kardeşin Gökhan

Survivor'da Bayhan'ın mektubunu okuduğu anları buradan izleyebilirsiniz:

