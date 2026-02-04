Survivor'da Bayhan Kendisine Gelen Mektubu Okurken Duygularına Hakim Olamadı

Ailelerinden gelecek mektubu okuma hakkı kazanan Ünlüler söz konusu ödül esnasında duygularına hakim olamazken ödül açıklanınca yaptığı konuşmayla gündem olan Bayhan'a kimin mektup yazdığı merak edildi. Anne ve babasının öldüğünü açıklayan Bayhan'a kardeşlerinden Gökhan bir mektup yazarken Bayhan epey duygu dolu anlar yaşadı.

İşte kardeşi Gökhan'ın Bayhan'a yazdığı mektup:

'Biliyorum, şu sıralar buralardan uzaktasın.

Ama bilmeni isterim ki attığın her adımı gururla izliyoruz. Özlüyoruz… Hem de çok.

Sesini, varlığını, her şeyi. Ama bu özlem hüzünlü değil; umutlu bir özlem. Çünkü senin iyi olduğunu, yolunda ilerlediğini bilmek içimizi rahatlatıyor.

Gözün arkada kalmasın. Burada her şey senin bıraktığın gibi. Biz iyiyiz, güçlüyüz.

Sen sadece kendine odaklan, yoluna bak. Yorulduğunda dinlen, düştüğünde kalk ama asla yalnız olmadığını unutma.

Kalbimiz hep seninle.

Seni seviyoruz ve seni gururla izlemeye devam ediyoruz.

Kardeşin Gökhan”