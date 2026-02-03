onedio
Veliaht'ta Derya Karadaş'ın Aile Arasında Filmindeki Unutulmaz Sahnesini Andılar

Veliaht’ta Derya Karadaş’ın Aile Arasında Filmindeki Unutulmaz Sahnesini Andılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.02.2026 - 15:12

Aile Arasında filmi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de popülerliğini sürdürüyor. Sosyal mecralarda filmden kesitlerin sıklıkla viral olduğunu, milyonlarca izlenme aldığını görüyoruz. O kesitlerden biri de Derya Karadaş’ın hayat verdiği Leyla karakterinin bir sahnesi. Özellikle TikTok’ta meşhur olan o sahne şimdi Veliaht dizisinin setine taşındı. Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, ekip arkadaşlarından Derya Karadaş’la Aile Arasında filmine gönderme yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Show TV'de yayınlanan Veliaht yeni sezonda başlayan dizilerden.

Show TV’de yayınlanan Veliaht yeni sezonda başlayan dizilerden.

Başrollerde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alırken, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş ve Rahimcan Kapkap gibi isimler de projede. Dizi, köklü bir ailenin etrafında şekillenen iktidar mücadelesini ve bu mücadelenin aile içindeki dengeleri nasıl altüst ettiğini konu alıyor.

Setin genç isimlerinden Rahimcan Kapkap da Derya Karadaş'la olan paylaşımıyla gündeme geldi.

Setin genç isimlerinden Rahimcan Kapkap da Derya Karadaş’la olan paylaşımıyla gündeme geldi.

Derya Karadaş’ın Aile Arasında filminde kahkahaları toplayan o meşhur sahnesinden bir görselle ikili beğenileri topladı. Hatırlamayanlarınız için Derya Karadaş’ın hayat verdiği Leyla, filmde dilinin kemiği olmayan, saf ve komik karakterlerindendi. Aynı zamanda filmin yeniden viral olmasında da epey rol oynadı diyebiliriz. Şimdilerde Aile Arasında 2’nin hazırlıklarının sürdüğü biliniyor. Bakalım ikinci film de aynı popülerliği yakalayacak mı?

O sahneyi hatırlamak isteyenler için buraya da bırakalım 👇

