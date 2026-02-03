Veliaht’ta Derya Karadaş’ın Aile Arasında Filmindeki Unutulmaz Sahnesini Andılar
Aile Arasında filmi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de popülerliğini sürdürüyor. Sosyal mecralarda filmden kesitlerin sıklıkla viral olduğunu, milyonlarca izlenme aldığını görüyoruz. O kesitlerden biri de Derya Karadaş’ın hayat verdiği Leyla karakterinin bir sahnesi. Özellikle TikTok’ta meşhur olan o sahne şimdi Veliaht dizisinin setine taşındı. Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, ekip arkadaşlarından Derya Karadaş’la Aile Arasında filmine gönderme yaptı. Gelin detaylara geçelim!
Show TV’de yayınlanan Veliaht yeni sezonda başlayan dizilerden.
Setin genç isimlerinden Rahimcan Kapkap da Derya Karadaş’la olan paylaşımıyla gündeme geldi.
O sahneyi hatırlamak isteyenler için buraya da bırakalım 👇
