Veliaht’ta Derya Karadaş’ın Aile Arasında Filmindeki Unutulmaz Sahnesini Andılar

Aile Arasında filmi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de popülerliğini sürdürüyor. Sosyal mecralarda filmden kesitlerin sıklıkla viral olduğunu, milyonlarca izlenme aldığını görüyoruz. O kesitlerden biri de Derya Karadaş’ın hayat verdiği Leyla karakterinin bir sahnesi. Özellikle TikTok’ta meşhur olan o sahne şimdi Veliaht dizisinin setine taşındı. Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, ekip arkadaşlarından Derya Karadaş’la Aile Arasında filmine gönderme yaptı. Gelin detaylara geçelim!