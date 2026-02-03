Taşacak Bu Deniz’de Adil ve Esme’nin Gençliği İçin Yapılan Cast Seçimi Tam Puan Aldı!
Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, bu kez hikayesiyle değil, oyuncu seçimleriyle gündeme geldi. Dizinin başrolleriyle karakterlerin gençlik hallerini canlandıran oyuncuların yan yana geldiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflarda benzerlik detayları izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Gelin detaylara geçelim…
TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk bölümden bu yana sezonun en sevilen dizileri arasında yer alıyor.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda cast ekibine özellikle övgü vardı.
