Taşacak Bu Deniz’de Adil ve Esme’nin Gençliği İçin Yapılan Cast Seçimi Tam Puan Aldı!

Taşacak Bu Deniz'de Adil ve Esme'nin Gençliği İçin Yapılan Cast Seçimi Tam Puan Aldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
03.02.2026 - 11:01

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, bu kez hikayesiyle değil, oyuncu seçimleriyle gündeme geldi. Dizinin başrolleriyle karakterlerin gençlik hallerini canlandıran oyuncuların yan yana geldiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflarda benzerlik detayları izleyicilerin gözünden kaçmadı. 

Gelin detaylara geçelim…

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk bölümden bu yana sezonun en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk bölümden bu yana sezonun en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Her hafta reyting listelerinin zirvesinde yer alan yapım, güçlü hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Esme ve Adil karakterlerine hayat veren başrol oyuncularının gençlik hallerini canlandıran isimlerle yan yana gelmesi beğenileri topladı. Paylaşılan fotoğraflarda yüz hatları, mimikler ve duruşlardaki benzerlikler öne çıktı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda cast ekibine özellikle övgü vardı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda cast ekibine özellikle övgü vardı.

Dizide Ulaş Tuna Astepe’nin gençliğini Arda Anarat; Deniz Baysal’ın gençliğini ise Naz Sayıner canlandırıyor. Yapım, cuma akşamları liderliğini korurken, konuşulma oranını da her geçen hafta artırıyor. Taşacak Bu Deniz, sezonun en sağlam projelerinden biri olarak yoluna devam ediyor.

