Cüneyt Arkın'ın Oğlu Murat Arkın'ın Survivor'da İletişim Ödülündeki Sözleri Herkesi Ağlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.02.2026 - 10:30

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılar, sezonun ilk iletişim ödülünü alacaklarını duyunca gözyaşlarına boğuldular. Bir sevdiklerinden mektup alacaklarını öğrenen yarışmacılar, kimden mektup almak istediklerini açıkladı. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın 'Ben babamdan mektup istiyorum, yapabilir misiniz?' sözleri herkesi üzdü.

Survivor'da dün akşam verilen iletişim ödülü öncesi ve sonrasında duygusal anlar yaşandı.

Yarışmacılara kimden mektup almak istersiniz diye soruldu. Ailesi ve sevdiklerine özlemlerini dile getiren yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Her bir yarışmacının sözleri yürekleri dağladı. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, baba özlemini dile getirdiği konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

Murat Arkın, 'Ben babamdan mektup istiyorum, yapabilir misiniz? Onun dokunduğu kağıdı koklamak istiyorum. Yapabilir misiniz? Eğer inansam yapabileceğinize, bu parkuru yakarım, onları paralarım. Hiçbir şey duramaz önümde.' dedi.

'Survivor'da iletişim ödülünü (oyununu) kim kazandı?' sorusu yarışma sonrası merak edildi. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı oyunu Ünlüler takımı kazandı.

Bayhan'ın kaybettikleriyle ilgili sözleri de herkesi yasa boğmuştu.

Murat Arkın'ın gözyaşlarına boğan sözlerini buradan dinleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
