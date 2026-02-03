Cüneyt Arkın'ın Oğlu Murat Arkın'ın Survivor'da İletişim Ödülündeki Sözleri Herkesi Ağlattı
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılar, sezonun ilk iletişim ödülünü alacaklarını duyunca gözyaşlarına boğuldular. Bir sevdiklerinden mektup alacaklarını öğrenen yarışmacılar, kimden mektup almak istediklerini açıkladı. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın 'Ben babamdan mektup istiyorum, yapabilir misiniz?' sözleri herkesi üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da dün akşam verilen iletişim ödülü öncesi ve sonrasında duygusal anlar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Arkın'ın gözyaşlarına boğan sözlerini buradan dinleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın