Cüneyt Arkın'ın Oğlu Murat Arkın'ın Survivor'da İletişim Ödülündeki Sözleri Herkesi Ağlattı

Yarışmacılara kimden mektup almak istersiniz diye soruldu. Ailesi ve sevdiklerine özlemlerini dile getiren yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Her bir yarışmacının sözleri yürekleri dağladı. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, baba özlemini dile getirdiği konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

Murat Arkın, 'Ben babamdan mektup istiyorum, yapabilir misiniz? Onun dokunduğu kağıdı koklamak istiyorum. Yapabilir misiniz? Eğer inansam yapabileceğinize, bu parkuru yakarım, onları paralarım. Hiçbir şey duramaz önümde.' dedi.

'Survivor'da iletişim ödülünü (oyununu) kim kazandı?' sorusu yarışma sonrası merak edildi. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı oyunu Ünlüler takımı kazandı.