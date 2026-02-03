onedio
Ekol TV'nin Kapanmasının Ardından YouTube Kanalının Adındaki Değişiklik Gündem Oldu!

Merve Ersoy
03.02.2026 - 09:24

Ekol TV, Aralık 2025'te kapanmıştı. Kanal yönetimi, ekonomik sürdürülebilirliği bozduğunu söylediği sermaye değişimleri sonrası yayın hayatını bitirdiğini duyurmuştu. Ekol TV'nin kapanmasının ardından kanalın YouTube ve Instagram hesaplarında yaşanan değişiklik gündem oldu.

Ekol TV yönetimi 2025 yılının Aralık ayında yaptığı yazılı açıklamada yayın hayatına son verildiğini açıklamıştı.

Yapılan resmi açıklamada, “Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.” ifadelerine yer verilmişti.

Ekol TV hakkında soruşturma sürerken, kanalın sosyal medya hesaplarında yaşanan değişiklik dikkat çekti.

Ekol TV’nin resmi YouTube hesabının adı “Ferhat Murat TV” olarak değiştirildi. Aynı süreçte kanalın Instagram hesabındaki tüm paylaşımların da silindi.

