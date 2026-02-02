Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta’dan Gönderilme Sebebini Açıkladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta programıyla yollarının neden ayrıldığını açıkladı. Ünlü isim Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın YouTube’da sürdürdüğü Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu. Programda kariyerine dair de itiraflarda bulundu. O itiraflardan biri de Gelinim Mutfakta ile ilgiliydi. Gelin detaylara geçelim…