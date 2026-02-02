onedio
article/comments
article/share
Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta’dan Gönderilme Sebebini Açıkladı

Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta’dan Gönderilme Sebebini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.02.2026 - 18:20

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta programıyla yollarının neden ayrıldığını açıkladı. Ünlü isim Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın YouTube’da sürdürdüğü Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu. Programda kariyerine dair de itiraflarda bulundu. O itiraflardan biri de Gelinim Mutfakta ile ilgiliydi. Gelin detaylara geçelim…

Sevilerek takip edilen Gelinim Mutfakta programı yemeklerin yanı sıra kaos dolu anlarıyla da seyircileri ekran başına kilitliyor.

Birçok kişinin sunuculuğunu yaptığı programı bir dönemler Onur Büyüktopçu da sunmuştu. Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı zaman oyunculuğuyla adını hepimizin hafızalarına kazıyan ünlü isim, Gelinim Mutfakta programından neden gönderildiğini anlattı.

Yemekteyiz, Gelinim Mutfakta gibi programların reytingi kaos sahneleriyle artıyor. Onur Büyüktopçu da kavgaları artıracak hamleler yapmadığı için yapımla yollarının ayrıldığını belirtti.

İşte detaylar 👇

