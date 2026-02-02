onedio
Rüya Gibi Dizisine Aydan’ın Abisi İçin Gelecek Oyuncu Belli Oldu

Rüya Gibi Dizisine Aydan’ın Abisi İçin Gelecek Oyuncu Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.02.2026 - 16:54

Show TV’nin yeni sezonda başlayan dizisi Rüya Gibi, yayın hayatına tam gaz devam ediyor. İlk başladığı dönemde salı günleri ekrana gelen dizi, reytinglerde istediği sonucu alamayınca gün değişikliğine gitmiş ve pazar günleri yayınlanmaya başlamıştı. Şimdiyse diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş’in paylaştığı Rüya Gibi, başarılı oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

Bir güzellik salonu üzerinden kara para aklama konusunun ailevi olaylarla birlikte işlendiği dizi farklı konusuyla seyirci karşısına çıkıyor. Kendine has bir hayran kitlesi oluşturup, X’te sık sık gündem olsa da reyting sonuçları ne yazık ki artmıyor. Özellikle son bölümün sonuçlarıyla birlikte final ihtimali de seyirciler arasında gündeme geldi.

Dizi cephesinden ise finalin aksine yeni oyuncu hamlesi geldi.

Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan’ın cezaevinde bir abisi olduğu biliniyordu. Şimdi abisi hikayeye dahil olacak ve karaktere Kerem Can hayat verecek. En son kendisini Netflix’te yayınlanan ve epey ses getiren Kasaba dizisinde başlıca rollerden birinde izlemiştik. Oyunculuğuna sosyal medyada övgüler sıralanmıştı. Bu kez onu Rüya Gibi ile ana akımda izleyeceğiz.

