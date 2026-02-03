onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Veliaht'ın Derya'sı Hazal Türesan'ın Bir Sahnedeki Rolden Çıkma Hızı Viral Oldu

Veliaht'ın Derya'sı Hazal Türesan'ın Bir Sahnedeki Rolden Çıkma Hızı Viral Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.02.2026 - 09:25

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta Derya'yı canlandıran Hazal Türesan'ın bir sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Sahne gereği çevresine bıçak çeken Hazal Türesan'ın 'Kestik' lafını duyar duymaz rolden çıkış hızı ise gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyonun sevilen dizisi Veliaht'ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Televizyonun sevilen dizisi Veliaht'ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Henüz 1. sezonuyla Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht'ta Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan'ın kamera arkası görüntüleri gündem oldu. Sahnesi gereği çevresine bıçak çeken Hazal Türesan, yönetmenin 'Kestik' lafını duyar duymaz anında rolden çıkıyor. Hazal Türesan'ın anından rolden çıkması kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Hazal Türesan'ın Veliaht'taki rolden çıktığı anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın