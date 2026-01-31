onedio
Fenomen YouTuber, ATV'nin Kuruluş Orhan Dizisine Dahil Oldu

Kuruluş Osman
31.01.2026 - 11:59

ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Fenomen YouTuber Halil İbrahim Göker, Kuruluş Orhan dizisinde Nasuh Çelebi karakterini canlandıracak.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'dan flaş hamle geldi.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan, bir türlü istediği reyting oranlarına ulaşamadı. Rakibi Eşref Rüya'nın gerisinde kalan Kuruluş Orhan, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti.

Fenomen YouTuber Halil İbrahim Göker, Kuruluş Orhan dizisine dahil oldu.

Sosyal medyada tarih içerikli videolarıyla gündem olan Halil İbrahim Göker, ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Orhan'da 'Nasuh Çelebi' karakterine hayat verecek.

