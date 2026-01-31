onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Evrim Alasya, İlk Kez Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Bir Oyuncu İçin Veda Mesajı Yayınladı

Evrim Alasya, İlk Kez Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Bir Oyuncu İçin Veda Mesajı Yayınladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2026 - 09:37

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kızılcık Şerbeti'nden 4 sezon boyunca onlarca oyuncu ayrılırken Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya bir oyuncu için ilk kez sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i 4 sezon sonra değişti ve Doğukan Güngör dizi kadrosundan çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i 4 sezon sonra değişti ve Doğukan Güngör dizi kadrosundan çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i Emre Dinler, dün akşam (30 Ocak) yayınlanan yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkarken Doğukan Güngör sosyal medya hesabından uzun bir veda metni yayınladı. 

4 sezondur onlarca oyuncunun kadrodan çıktığı Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya hiçbir oyuncu için veda metni yayınlamamış ve Sibel Taşçıoğlu için paylaşım yapmadığından seyirciden tepki görmüştü. Evrim Alasya, ilk kez Doğukan Güngör'ün ayrılığının ardından bir veda mesajı yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Doğukan Güngör'e veda:

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Doğukan Güngör'e veda:

Evrim Alasya, Doğukan Güngör'ün veda metnine '@dogukangungor7 canım benim sınavlar hep daha da iyisine gebedir sen daha da iyileriyle yoluna devam edeceksin 🙏🏻' yanıtı verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın