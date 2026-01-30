onedio
Afra Saraçoğlu, A.B.İ.'de Öpüşmek İstemediği İddiasına Yanıt Verdi

yerli dizi A.B.İ.
30.01.2026 - 23:52

Afra Saraçoğlu hakkında  ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisindeki öpüşme sahnesinde rol almayı reddettiği iddiası gündem olmuştu. Tarkan konseri öncesinde röportaj veren Afra Saraçoğlu, öpüşme iddiasına yanıt verdi.

KAYNAK: Magazin Duvarı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu'yla öpüşmek istemediği yönündeki haber ortalığı karıştırmıştı.

Onur Akay geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. dizisinin senaryosunda yer alan öpüşme sahnesini reddettiğini iddia etmişti. Onur Akay'ın haberine göre dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile senaryoda yazan öpüşme sahnesinde rol almayı reddetti. Afra Saraçoğlu, Tarkan konseri öncesinde verdiği röportajda söz konusu iddiayı yalanlayarak 'Hiç öyle bir açıklamam olmadı. Öyle bir durum da yok.' dedi.

Afra Saraçoğlu'nun açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

