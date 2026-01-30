onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Dizinin Yeni Fatih'i Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Dizinin Yeni Fatih'i Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 21:18

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteri değişti. Doğukan Güngör dizinin kadrosundan çıkarılırken Emre Dinler yeni Fatih oldu. Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Özgür Sevimli, söz konusu değişiklik hakkında konuştu.

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti kadrosunda Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör yerine Emre Dinler geldi.

Kızılcık Şerbeti kadrosunda Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör yerine Emre Dinler geldi.

4 sezondur Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığı tespit edilince dizi kadrosundan çıkarıldı. Doğukan Güngör yerine Fatih karakterini canlandırması için Emre Dinler'le anlaşma sağlanırken Emre Dinler'in setten ilk fotoğrafları gelmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Özgür Sevimli, dizideki oyuncu değişikliği hakkında konuştu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Özgür Sevimli'nin yeni Fatih yorumu:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın