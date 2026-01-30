Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Dizinin Yeni Fatih'i Hakkında Konuştu
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteri değişti. Doğukan Güngör dizinin kadrosundan çıkarılırken Emre Dinler yeni Fatih oldu. Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Özgür Sevimli, söz konusu değişiklik hakkında konuştu.
Kızılcık Şerbeti kadrosunda Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör yerine Emre Dinler geldi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Özgür Sevimli'nin yeni Fatih yorumu:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
